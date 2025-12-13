संभल में कोहरे में घर के बाहर मिट्टी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला को कुचला, मौत

जागरण संवाददाता, संभल। गांव मिलक साकिन शोभापुर में शनिवार की सुबह चार बजे अपने घर के बाहर गेट के लघुशंकर कर रही महिला को कोहरे में मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने कुचल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।

वहीं गांव के जिम्मेदार लोगों और रिश्तेदारों के द्वारा पंचायत होने के बाद घटना की सूचना पुलिस को दिए बिना ही स्वजन ने अनूपशहर गंगा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया।

कैला देवी थाना क्षेत्र के इस गांव मिलक साकिन शोभापुर गांव निवासी पूर्व राशन डीलर मनीराम यादव ने बताया कि उसकी 60 वर्षीय पत्नी शीला सुबह में उठने के बाद घर के मुख्य गेट के नजदीक नाली के पास लघुशंका रही थी। वहीं पड़ोसी जो, अवैध खनन का काम करता है। वह ट्रैक्टर-ट्राली लेकर भराव डालने जा रहा था।