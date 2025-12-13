संभल में कोहरे में घर के बाहर मिट्टी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला को कुचला, मौत
संभल के गांव मिलक साकिन शोभापुर में शनिवार सुबह कोहरे के कारण एक ट्रैक्टर ट्राली ने घर के बाहर लघुशंका कर रही 60 वर्षीय महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। गांव मिलक साकिन शोभापुर में शनिवार की सुबह चार बजे अपने घर के बाहर गेट के लघुशंकर कर रही महिला को कोहरे में मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने कुचल दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।
वहीं गांव के जिम्मेदार लोगों और रिश्तेदारों के द्वारा पंचायत होने के बाद घटना की सूचना पुलिस को दिए बिना ही स्वजन ने अनूपशहर गंगा घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया।
कैला देवी थाना क्षेत्र के इस गांव मिलक साकिन शोभापुर गांव निवासी पूर्व राशन डीलर मनीराम यादव ने बताया कि उसकी 60 वर्षीय पत्नी शीला सुबह में उठने के बाद घर के मुख्य गेट के नजदीक नाली के पास लघुशंका रही थी। वहीं पड़ोसी जो, अवैध खनन का काम करता है। वह ट्रैक्टर-ट्राली लेकर भराव डालने जा रहा था।
जैसे ही चालक ने ट्रैक्टर ट्राली बाहर निकाली तो घना कोहरा होने के चलते महिला दिखाई नहीं देने पर ट्रैक्टर महिला के ऊपर होकर उतर गया। महिला की चीख निकलने पर घटना का आभास हुआ। फिर गांव के लोगों की पंचायत बैठी और सहमति बनी कि इस मामले को बिना पुलिस के ही निपटा दिया जाएं।
फिर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि इस मामले की कोई सूचना नहीं मिली है। हाे सकता है कि दोनों पक्षों ने आपस में मामले को निपटा लिया हो। अगर, तहरीर मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।
