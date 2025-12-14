संभल में पत्नी ने SIR में पति को दिखाया मृत, प्रेमी के साथ मिलकर करोड़ों का खेल करने के लिए बनाया था ये प्लान

जागरण संवाददाता, संभल। एक युवक को सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया। इसकी जानकारी उसे तब हुई जब व एसआइआर के लिए घर पहुंचा। आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी से शादी कर ली है। उसी ने फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है। तेजपाल ने यह भी कहा कि सबकुछ उसकी दो करोड़ रुपये की 12 बीघा जमीन बेचने के लिए किया है।

हाथ में ‘जिंदा हूं मैं’ लेकर पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय पहुंचे युवक ने यह आपबीती शनिवार को बताई। हालांकि, इस बाबत कुढ़ फतेहगढ़ पुलिस का कहना है कि युवक अक्सर लोगों के विरुद्ध शिकायत करता रहा है। फिर भी मामले की जांच कराएंगे।

क्या बोला तेजपाल? तेजपाल का कहना है कि उसकी पत्नी शीला ने किसी अन्य युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। बीच में आने पर वह उसे जान से मरवाने की धमकी देती थी। पत्नी ने उसे पागल घोषित कराने का प्रमाण पत्र भी बनवाया। जमीन बेचने के लिए अंगूठा लगाने का दबाव बनाया गया। इसके चलते वह पत्नी व चार बच्चों को छोड़कर छह वर्ष से अलग रहा।

हाल में एसआइआर फार्म भरते समय बीएलओ से मिला तो पता चला कि पत्नी ने उसकी मृत्यु होने की बात लिखाई है। सबूत के तौर पर ग्राम सचिव की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिखाया। तेजपाल ने डीएम डा.राजेंद्र पैंसिया और एसपी केके बिश्नोई को शिकायत भेजकर मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त कराने व सुरक्षा की मांग की है।