जागरण संवाददाता, चंदौसी। रविवार को चटख धूप के बाद सोमवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। सुबह कुछ देर निकली हल्की धूप के बाद दोपहर तक आसमान पर बादलों ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया। दिनभर सूर्यदेव के न दिखने से तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। ठंडी हवाओं के बीच सड़कों पर बाइक सवार लोग ठिठुरते नजर आए, वहीं कई स्कूलों के छात्र गर्म कोट पहनकर स्कूल जाते दिखाई दिए। सोमवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, जनपद में फिलहाल मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। 30 अक्टूबर तक आसमान में घने बादलों का डेरा रहेगा, जबकि 31 अक्टूबर को हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। इसके बाद एक नवंबर को मौसम साफ होने और दिनभर खिली धूप रहने के आसार हैं।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि धूप कम निकलने से अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट दर्ज हो सकती है, हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है। नमी बढ़ने के कारण सुबह और शाम के समय ठंडक का असर और तेज महसूस किया जा रहा है। वहीं, एक नवंबर को आसमान साफ रहने से दिन में हल्की गर्माहट लौटने की उम्मीद है।