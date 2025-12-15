Sambhal Weather: संभल में छाया घना कोहरा, सर्दी ने बढ़ाई कंपकंपी; ठिठुरते नजर आए लोग

जागरण संवाददाता, संभल/चंदौसी। जिले भर में सर्दी अब अपने पूरे प्रभाव में नजर आने लगी है। बीते दो दिनों से लगातार पड़ रहे घने कोहरे और हल्की सर्द हवाओं ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। रविवार देर रात से ही कोहरे की हल्की परत छा गई थी, जो सोमवार सुबह और अधिक गहरी हो गई। धूप न निकलने के कारण गलन बढ़ गई और सुबह से ही लोग ठिठुरते नजर आए। सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे सर्दी का असर और तीखा हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बहजोई, संभल शहर, गवां, रजपुरा, बनियाठेर, असमोली, सरायतरीन आदि क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम रही। मुरादाबाद-चंदौसी और बहजोई रोड पर वाहन बेहद धीमी गति से चलते दिखाई दिए। कई स्थानों पर वाहन चालक हेडलाइट जलाकर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते नजर आए।

कोहरे और ठंड के चलते सुबह की चहल-पहल भी कम रही। स्कूल जाने वाले बच्चे गर्म कपड़ों में लिपटे, हाथों में बैग थामे ठंड से सिकुड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं बाजारों और चौराहों पर सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लकड़ी और उपलों से आग जलाकर ठंड दूर करने का प्रयास करते नजर आए। हालांकि दोपहर में धूप निकलने से मौसम थोड़ा सामान्य हो गया।

जनपद में आपदा प्रबंधन से जुड़े अच्युत यादव ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक मौसम सामान्य और शुष्क बने रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।