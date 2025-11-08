संभल हिंसा : साठा के घर पर कुर्की नोटिस फाड़ा, पुलिस ने कहा, डुगडुगी बज चुकी, अब कोई फर्क नहीं

जागरण संवाददाता, संभल। लगभग 13 दिन पहले हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर पर चस्पा किए उद्घोषणा के नोटिस फाड़ दिए गए हैं। हालांकि पुलिस इसे कोई अपराध नहीं मान रही है। क्योंकि इस मामले में बाकायदा डुगडुगी बजवाकर लोगों को कुर्की के बारे में अवगत कराया गया था।

बता दें कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा है। उस पर पहले से ही लगभग 59 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके ही अपने गुर्गे मुल्ला अफरोज के जरिये हथियार भेजकर चार लोगों की मौत करवाई थी। मुल्ला अफरोज ने गिरफ्तारी के बाद ये बात स्वीकार भी की थी। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई तेज होती गई।

25 अक्टूबर की शाम को पुलिस ने आरोपित साठा के खिलाफ डुगडुगी बजाकर उद्घोषणा की और उसकी संपत्ति पर नोटिस चस्पा किए थे। यह कार्रवाई हिंसा के दौरान चार लोगों की हत्या के मामले में की गई थी। थाना नखासा क्षेत्र के पजाया दीपासराय स्थित शारिक साठा के आवास और सार्वजनिक स्थलों पर हारून, यासर, कासिफ और आईजुर्रहमान की मौजूदगी में कुर्की में आदेश चस्पा किए गए थे।