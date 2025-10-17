Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    संभल हिंसा मामले में वांछित चल रहा एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 97 भेजे जा चुके हैं जेल

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:39 PM (IST)

    संभल कोतवाली पुलिस ने जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा में शामिल एक और आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया है। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद सर्वे के समय भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था। नखासा क्षेत्र में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ था। जामा मस्जिद के सदर जफर अली समेत पहले 96 लोग गिरफ्तार हुए थे, जो अब बढ़कर 97 हो गई है। जफर अली को जमानत मिल चुकी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, संभल। कोतवाली पुलिस ने जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा में शामिल उपद्रवी वसीम को उसके मकान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभी भी अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। अब हिंसा में शामिल पकड़े गए आरोपितों की संख्या 97 हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    मालूम हो कि 24 नवंबर 2024 को एडवोकेट कमिश्नर की टीम द्वारा जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। तभी अचानक जामा मस्जिद के पीछे वाले रास्ते पर भीड़ एकत्र हो गई थी। जो बाद में उग्र हो गई और कुछ ही देर में देखते ही देखते पुलिस पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। वहीं इस बात की जानकारी जब नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा के लोगों को हुई तो वहां पर गश्त कर रही पुलिस टीम पर पथराव फायरिंग कर दी थी।

    इतना ही नहीं उन्होंने पुलिस कर्मियों के कुछ वाहनों में आग भी लगाने के साथ ही उनके कारतूस व मैगजीन भी लूट लिए। मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली सहित 96 आरोपितों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा चुका गया था। हालांकि एक अगस्त 2025 को जफर अली तो जमानत पर बाहर आ गए हैं। शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने हिंसा में शामिल वांछित चल रहे मुहल्ला कोटगर्वी निवासी वसीम को उसके घर से गिरफ्तार किया है। अब तक जेल भेजे गए आरोपितों की संख्या 97 हो गई है।