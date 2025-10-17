संभल हिंसा मामले में वांछित चल रहा एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 97 भेजे जा चुके हैं जेल

संवाद सहयोगी, संभल। कोतवाली पुलिस ने जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा में शामिल उपद्रवी वसीम को उसके मकान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभी भी अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। अब हिंसा में शामिल पकड़े गए आरोपितों की संख्या 97 हो गई है।

मालूम हो कि 24 नवंबर 2024 को एडवोकेट कमिश्नर की टीम द्वारा जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था। तभी अचानक जामा मस्जिद के पीछे वाले रास्ते पर भीड़ एकत्र हो गई थी। जो बाद में उग्र हो गई और कुछ ही देर में देखते ही देखते पुलिस पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। वहीं इस बात की जानकारी जब नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा के लोगों को हुई तो वहां पर गश्त कर रही पुलिस टीम पर पथराव फायरिंग कर दी थी।