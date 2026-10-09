संभल हिंसा: बिलाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अफरोज ने कोर्ट में नकारे आरोप, कहा- पुलिस ने किया प्रताड़ित

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में संभल हिंसा से जुड़े बिलाल हत्याकांड मामले में शुक्रवार को मुख्य आरोपित मुल्ला अफरोज की पेशी हुई। उसके बयान के साथ बीएनएसएस की धारा 351 की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई।

मुल्ला अफरोज की ओर से अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपने जवाब दाखिल किए। मामले में अब आरोपितों को सफाई साक्ष्य का अवसर दिया गया है, जिसके लिए न्यायालय ने 12 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। इससे पूर्व, पांच अक्टूबर को मुल्ला अफरोज और गुलाम को जनपद न्यायाधीश की अदालत में पेश होना था। उस दौरान आरोपित गुलाम जेल से न्यायालय में उपस्थित हुआ था। मगर, मुल्ला अफरोज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बीमारी का हवाला देते हुए तीन दिन की मोहलत मांगी थी। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख तय की थी। शुक्रवार को निर्धारित समयानुसार दोनों आरोपित मुल्ला अफरोज और गुलाम अदालत में पेश हुए। मुल्ला अफरोज की तरफ से पांच अधिवक्ताओं ने जवाब दिए। सुनवाई के दौरान मुल्ला अफरोज ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया।