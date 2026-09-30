संभल हिंसा: सुप्रीम कोर्ट से NSA रद होते ही देर रात जेल से बाहर आया मुल्ला अफरोज, पुलिस की कड़ी निगरानी

जागरण संवाददाता, संभल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनएसए रद होने के बाद मंगलवार की रात को ही जामा मस्जिद हिंसा का आरोपित मुल्ला अफरोज जेल से रिहा हो गया है। अब वह थाना रायसत्ती में हौज भदेसराय में बल्ले की पुलिया के नजदीक अपने घर पर आ गया है। उसके आने के बाद पुलिस भी उसकी गतिविधियों पर नजर लगाए हुए हैं।

पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मुल्ला अफरोज हिस्ट्रीशीटर है और पुलिस हिस्ट्रीशीटराें की निगरानी करती है। इस नाते उस पर नजर रहेगी। बता दें कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में संभल में हिंसा भड़क गई थी।

इसमें चार लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि 30 से अधिक पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी घायल हुए थे। मामले में 37 लोगों को नामजद करते हुए करीब 3,750 अज्ञात लोगों के खिलाफ सात मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस प्रकरण में पुलिस ने आरोपित मुल्ला अफरोज को 17 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। 19 जनवरी जेल भेज दिया है। इसके साथ हिंसा के नौ आरोपित भी गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस के मुताबिक, उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल, तीन कारतूस और 15 खोखे बरामद हुए थे। अफरोज के खिलाफ दर्ज छह मुकदमों में चार लोगों की हत्या से, जबकि दो बवाल और हिंसा से संबंधित हैं। पूछताछ में पुलिस ने अफरोज पर हिंसा के दौरान गोलीबारी करने और चार युवकों को गोली मारने की बात स्वीकार करने का दावा किया था। मुल्ला अफरोज ने बताया था कि वह प्रापर्टी डीलिंग का काम करता था। बाद में वह शारिक साठा के नेटवर्क से जुड़ गया।