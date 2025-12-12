Sambhal News: अवैध खनन के आरोप में बुलडोजर सहित छह वाहन सीज, खनन विभाग ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, संभल। असमोली थाना क्षेत्र में खनन विभाग की ओर से अवैध खनन को लेकर पर कार्रवाई को लेकर अभियान चलाया। जहां चार ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ कर सीज कर दिया। जबकि बिना रायल्टी जमा किए भट्ठे पर खनन कर रही जेसीबी व गारा मशीन को भी कब्जे में कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

थाना असमोली क्षेत्र में शुक्रवार को खनन विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें अवैध खनन करके मिट्टी ढो रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई। विभाग की ओर से बताया गया कि शुक्रवार की सुबह खनन निरीक्षक के साथ ही बरेली से आए क्षेत्रीय अधिकारी ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। जिसमें असमोली थाना क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर चार ट्रैक्टर मिट्टी भरकर जा रहे थे।