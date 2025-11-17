बिना रेडियोलॉजिस्ट चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर सिटी मजिस्ट्रेट ने की छापेमारी, की ये बड़ी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, संभल। अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेंटरों पर सिटी को सिटी मजिस्ट्रेट लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में यशोदा चौराहे के निकट चल रहे यूनिक अल्ट्रासाउंड एक्स-रे सेंटर पर छापेमारी कर गंभीर अनियमितताएं पकड़ीं। मौके पर रेडियोलाजिस्ट न मिलने और पंजीकरण व अनुमति संबंधी दस्तावेज न दिखाने पर सेंटर को बंद कर दिया गया। साथ ही इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी। कार्रवाई की भनक मिलते ही कई अन्य सेंटरों ने भी जल्दबाजी में शटर गिरा दिए।

सोमवार की शाम करीब चार बजे सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी पीएसी बल के साथ यशोदा चौराहे के नजदीक स्थित यूनिक अल्ट्रासाउंड एक्स-रे सेंटर पर अचानक पहुंचे। सेंटर के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं। सबसे बड़ी लापरवाही यह पाई गई कि सेंटर में कोई रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं था, जबकि अल्ट्रासाउंड मशीन चालू थी और रिपोर्ट तैयार की जा रही थी।

टीम ने वहां मौजूद कर्मचारियों से वैध पंजीकरण, रेडियोलॉजिस्ट की उपस्थिति और चिकित्सकीय अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई भी कागज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर करीब दो घंटे तक गहन जांच की। छानबीन के दौरान कुछ दस्तावेज ऐसे भी मिले, जिनका संबंध अन्य अस्पतालों से था। जांच पूरी होने के बाद सेंटर को बंद कर दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दी गई। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में संचालित अन्य अवैध अल्ट्रासाउंड और लैब सेंटरों में हड़कंप मच गया।

सिटी मजिस्ट्रेट ने अन्य सेंटरों को देखा तो उनके संचालक पहले ही शटर गिराकर मौके से फरार हो गए थे। मालूम हो कि इससे पहले 29 अक्टूबर को सिटी मजिस्ट्रेट ने रोडवेज के सामने स्थित वीनस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भी छापेमारी की थी। उस कार्रवाई में मिले एक लिफाफे पर सीएचसी की एक महिला डाक्टर का नाम मिला था। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई कर अब महिला चिकित्सक को सिंहपुर सानी पीएचसी पर तैनात किया है।