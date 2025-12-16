Language
    संभल में बनेगा उत्सव भवन, कम्युनिटी सेंटर और एम्फी थियेटर भी होगा तैयार; नगर पालिका ने शासन को भेजा प्रस्ताव

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:40 PM (IST)

    संभल शहर अब विकास की नई राह पर लगातार कदम बढ़ा रहा है। नगर पालिका ने शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए योजना तैयार की है। जिसमें कम्युनिटी सें ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, संभल। शहर अब विकास की नई राह पर लगातार कदम बढ़ा रहा है। नगर पालिका ने शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए योजना तैयार की है। जिसमें कम्युनिटी सेंटर और एम्फी थियेटर के निर्माण के साथ-साथ उत्सव भवन, एग्जिबिशन सेंटर, अर्बन हाट, स्मार्ट पार्किंग और तालाब संरक्षण जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

    यह योजनाएं शहर के सुंदरीकरण में मददगार साबित होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नया मंच प्रदान करेंगी। पूरी याेजना के लिए 2.15 करोड़ रुपये खर्च होना प्रस्तावित है। जिसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।

    नगर पालिका द्वारा मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत तैयार की गई इस परियोजना के तहत सबसे पहले शहर में एक बहुउद्देश्यीय कम्युनिटी सेंटर और एम्फी थियेटर का निर्माण किया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर स्थानीय निवासियों के लिए बैठक, कार्यक्रम और सामाजिक समारोहों के आयोजन का प्रमुख स्थल बनेगा। वहीं एम्फी थियेटर में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, नाटक, संगीत व नृत्य कार्यक्रमों के आयोजन की सुविधा उपलब्ध होगी।

    शहर को विकसित और सुंदर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हम चाहते हैं कि संभल एक ऐतिहासिक शहर होने के साथ ही यह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो, ताकि यहां के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत एक उत्सव भवन और एक एग्जिबिशन सेंटर का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। उत्सव भवन में शादी, धार्मिक आयोजन और सामूहिक समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। वहीं एग्जिबिशन सेंटर स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्प और उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बिक्री का मंच देगा।

    संभल में हस्तशिल्प बड़े पैमाने पर होता है। एग्जिबिशन सेंटर उनके काम को स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करेगा। अर्बन हाट के निर्माण से शहर में आने वाले पर्यटकों को भी खरीदारी का एक केंद्र मिलेगा। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। फिलहाल शहर में पार्किंग की बड़ी समस्या है, जिससे यातायात बाधित होता है। स्मार्ट पार्किंग के जरिए वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग संभव होगी। इसी योजना में शामिल शहर के तालाबों के संरक्षण और सुंदरीकरण का भी प्रस्ताव है। तालाबों की सफाई, सीमांकन और उनके चारों ओर सुंदर लैंडस्केपिंग की जाएगी

     

    पूरी योजना की डीपीआर बनाकर शासन को भेज दी है। भूमि को चिह्नित किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि शासन से जल्द ही स्वीकृति और बजट प्राप्त होगा, जिसके बाद कार्यों की शुरुआत की जाएगी।- डॉ. मणिभूषण तिवारी, ईओ, संभल पालिका।

     