चंदौसी और बहजोई मार्ग भी होंगे जगमग, दोनों मार्गों पर 25 लाख की लागत से लगवाई जाएंगी 60 स्ट्रीट लाइट

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:23 PM (IST)

    संभल में नगर पालिका ने शहर का सुंदरीकरण कराने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इन्हीं प्रयास के तहत चंदौसी चौराहा से नूरियो सराय तथा चौधरी सराय चौराहा से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, संभल। नगर पालिका ने शहर का सुंदरीकरण कराने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इन्हीं प्रयास के तहत चंदौसी चौराहा से नूरियो सराय तथा चौधरी सराय चौराहा से बहजोई मार्ग पर भी नई स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएंगी। जिसके बाद सड़क रोशनी से जगमग रहेगी और राहगीरों को आवाजाही में काफी सहूलियत होगी।

    शहर के अंदर ही नहीं बाहरी छोर तक सुंदरीकरण कराने की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद की है। जिसमें उसके द्वारा साफ सफाई, पथ प्रकाश समेत कई अन्य ऐसे कार्य कराए जाते हैं। जिससे शहर की रौनक बढ़ सके। नगर क्षेत्र में इस समय पालिका की ओर से शहर में प्रवेश मार्गों पर चिंहित स्थान में विभिन्न आकर्षक माडल बनाए जा रहे हैं। जिसमें कही सेल्फी प्वाइंट तो कही रंग बिरंगी लाइटों के साथ फव्वारा सजाया गया है।

    इससे शहर में घुसते ही उसकी राैनक अलग दिखाई देती है। इतना ही नहीं पालिका की ओर से डिवाइडर पर विभिन्न पेड़ पौधे भी सजाए गए हैं। साथ ही नगर के चौधरी सराय से लेकर मुरादाबाद मार्ग पर वाजिदपुरम तक आकर्षक फैंसी स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई हैं। इससे रात के समय में इस सड़क की रौनक कुछ और ही लगती है। मगर दूसरे मार्गों पर पुरानी स्ट्रीट लाइटें होने से वहां पर काफी परेशानी थी, क्योंकि वह बार बार खराब हो जाती थी और इस कारण काफी परेशानी का सामना करता पड़ता था। मगर अब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी।

    क्योंकि पालिका की ओर से चंदौसी मार्ग व बहजोई मार्ग पर नई स्ट्रीट लाइटें लगवाने का निर्णय लिया है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जिसमें चंदौसी चौराहा से नूरियों सराय तक इन नई स्ट्रीट लाइट के पोल को लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जहां जल्द ही लाइटें लगाई जाएंगी और उसके बाद सड़के जगमग दिखाई देंगी। इससे राहगीरों को भी आवाजाही में कोई परेशानी नहीं होगी। पालिका की माने तो चंदौसी मार्ग पर स्ट्रीट लाइटों के नए 32 व बहजोई मार्ग पर 28 पोल लगाए जा रहे हैं। जिन पर करीब 25 लाख रुपये की लागत आएगी।

     

    पथ प्रकाश के लिए बेहतर व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है। जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को रात के समय में काफी सहूलियत होगी। अभी पोल लगाए गए हैं। जहां जल्द ही लाइटें भी लगवा दी जाएंगी।- डॉ. मणिभूषण तिवारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, संभल

     