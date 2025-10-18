अब 'तीर्थ नगरी' बनेगा UP का ये पुराना शहर, सौंदर्यीकरण के लिए 6 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

संवाद सहयोगी, बहजोई। डीएम की अध्यक्षता में संभल कल्कि देव तीर्थ समिति की बैठक में मंथन हुआ, जिसमें 68 तीर्थों और 19 प्राचीन कूपों के संरक्षण पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव तैयार हुआ। कलक्ट्रेट सभागार में डीएम डा. राजेन्द्र पैंसिया की अध्यक्षता में सम्पन्न संभल कल्कि देव तीर्थ समिति की बैठक में संभल के 68 प्राचीन तीर्थों और 19 प्राचीन कूपों के सौन्दर्यीकरण के साथ संभल को धार्मिक तीर्थ नगरी के रूप में फिर से स्थापित करने को लेकर बैठक में संभल के प्रमुख तीर्थों से जुड़ी 52 किमी लम्बी परिक्रमा मार्ग योजना पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया।

संभल की पहचान होगी पुनर्जीवित क्योंकि संभल की ऐतिहासिक पहचान को पुनर्जीवित करने के लिए समिति की ओर से माह में दो बार बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी संभल व पवांसा सहित अन्य अधिकारी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।