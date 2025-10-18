अब 'तीर्थ नगरी' बनेगा UP का ये पुराना शहर, सौंदर्यीकरण के लिए 6 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी
संभल में डीएम डॉ. राजेन्द्र पैंसिया की अध्यक्षता में हुई कल्कि देव तीर्थ समिति की बैठक में 68 प्राचीन तीर्थों और 19 कूपों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। बैठक में संभल को धार्मिक तीर्थ नगरी के रूप में पुनः स्थापित करने और 52 किमी लंबे परिक्रमा मार्ग की योजना पर विस्तृत चर्चा हुई।
संवाद सहयोगी, बहजोई। डीएम की अध्यक्षता में संभल कल्कि देव तीर्थ समिति की बैठक में मंथन हुआ, जिसमें 68 तीर्थों और 19 प्राचीन कूपों के संरक्षण पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव तैयार हुआ। कलक्ट्रेट सभागार में डीएम डा. राजेन्द्र पैंसिया की अध्यक्षता में सम्पन्न संभल कल्कि देव तीर्थ समिति की बैठक में संभल के 68 प्राचीन तीर्थों और 19 प्राचीन कूपों के सौन्दर्यीकरण के साथ संभल को धार्मिक तीर्थ नगरी के रूप में फिर से स्थापित करने को लेकर बैठक में संभल के प्रमुख तीर्थों से जुड़ी 52 किमी लम्बी परिक्रमा मार्ग योजना पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया।
संभल की पहचान होगी पुनर्जीवित
क्योंकि संभल की ऐतिहासिक पहचान को पुनर्जीवित करने के लिए समिति की ओर से माह में दो बार बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा, खण्ड विकास अधिकारी संभल व पवांसा सहित अन्य अधिकारी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
बैठक में मां कैलादेवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज, प्राचीन क्षेमनाथ तीर्थ के महंत बालयोगी दीनानाथ, छत्रपाल, संजय पोली, अजय शर्मा, अजय सिंघल और उप जिलाधिकारी संभल ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
नगर पालिका संभल द्वारा नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राचीन तीर्थ स्थलों और महाकूपों के सौन्दर्यीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कुरुक्षेत्र तीर्थ के विकास के लिए 175.20 लाख रुपये , मनोकामना तीर्थ के विकास हेतु 224.40 लाख रुपये और प्राचीन क्षेमनाथ तीर्थ (नैमिषारण्य) के विकास हेतु 205.60 लाख रुपये की शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से किए जाने वाले कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति ने निर्णय लिया कि इन योजनाओं के माध्यम से संभल को तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा और कार्यों की निरंतर समीक्षा की जाएगी।
