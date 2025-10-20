यूपी में यहां 30 साल बाद मनाई दीवाली, दीपों की जगमगाहट से जीवंत होंगे यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप

जागरण संवाददाता, संभल। कल्कि नगरी में इस बार की दीपावली अलग होगी। क्योंकि लगभग 30 साल से उपेक्षित रहे यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप अब दीपों और रोशनी से जगमगाएंगे। नगर पालिका ने दोनों स्थलों की भव्य सजावट कर फिर से देवतीर्थों को पूजन और अर्चन के लिए तैयार किया है। दीपावली पर घर से एक दीया लाकर यहां जलाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन देवतीर्थों के बारे में हल्लू सराय निवासी छिद्दा सिंह बताते हैं कि करीब तीन दशक पहले तक दीपावली की शाम को संभल के लोग पहले इन तीर्थों पर दीपक जलाते थे, फिर घरों में पूजन करते थे। उस समय यह परंपरा हर दीपावली पर होती थी लेकिन, धीरे-धीरे इन तीर्थों की उपेक्षा होने लगी।

नगर की जल निकासी व्यवस्था बिगड़ने से यहां पानी भरने लगा और धार्मिक आयोजन बंद हो गए थे। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद जब प्रशासन ने शांति बहाली के प्रयास शुरू किए तभी देवतीर्थों की खोज और पुनर्स्थापना का काम भी गति पकड़ गया।

शासन की वंदन योजना के तहत यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण कार्य किया जा रहा है। दोनों स्थलों पर आकर्षक व भव्य ढंग से बनाया जा रहा है। हालांकि 30 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शहर के प्राचीन देवतीर्थ यमतीर्थ और चतुर्मुख कूप फिर से दीपों की जगमगाहट से जीवंत होंगे।