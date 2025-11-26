संभल में मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइटें ठप होने से अंधेरे में चलने को मजबूर लोग, नए पोल लगाने के निर्देश

संवाद सूत्र, सिरसी। नगर पंचायत सिरसी में स्ट्रीट लाइटों में हाईटेंशन लाइनों का करंट दौड़ने से दो मुख्य मार्गों की लाइटें खराब हो गई हैं। अंधेरा होने से लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। बुधवार को चेयरमैन कौसर अब्बास ने बिजली विभाग के एसडीओ गनेश कुमार गुप्ता और जेई रोहित कुमार को मौके पर बुलाकर समस्या से अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि सिरसी-बिलारी रोड पर लगी स्ट्रीट लाइटों में हाईटेंशन लाइन का करंट दौड़ गया था, जिसके कारण सभी लाइटें एक साथ खराब हो गईं। इस वजह से रात में पूरा मार्ग अंधेरे में डूबा रहता है और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

इसी तरह मर्कुबपुर रोड की स्ट्रीट लाइटें भी लंबे समय से बंद पड़ी हैं। चेयरमैन ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा लगाए गए स्ट्रीट लाइट के खंभों पर बिजली विभाग ने हाईटेंशन लाइन डाल दी, जिससे वहां की लाइटें भी खराब हो गईं। कई माह से स्थिति जस की तस बनी हुई है।