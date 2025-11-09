Language
    'पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो भारत में होता मुस्लिम PM', संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद का बयान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:02 PM (IST)

    संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि अगर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 30-32 करोड़ मुसलमान हैं। विभाजन के कारण, उनकी प्रधानमंत्री बनने की संभावना कम हो गई। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना पर पाकिस्तान का बंटवारा करने का आरोप लगाया और विभाजन पर अफसोस जताया।

    सपा विधायक इकबाल महमूद। जागरण

    जागरण संवाददाता, संभल। सदर सीट पर सपा के सात बार से लगातार विधायक इकबाल महमूद ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर, पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो हिंदुस्तान में भी मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर 30-32 करोड़ मुस्लमान हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे।

    सपा विधायक ने दिया बयान, बोले-हम तो पाकिस्तान के बंटवारे वाले दिन को कोसते हैं

     

    विधायक ने कहा, कि देश जब आजाद हुआ ताे माेहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का बंटवारा किया। जिसे हिंदुस्तान से प्यार था वो, हिंदुस्तान में रह गया, जिसे माेहम्मद अली जिन्ना से प्यार था वो, पाकिस्तान चले गए। हम तो उस दिन को कोसते हैं, आज हमारी ये हालत थाेड़ी होती। अगर, पाकिस्तान अलग न होता तो हम भी प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते और हमारे भी प्रधानमंत्री हो जाते। बता दें कि इससे पहले भी इकबाल महमूद कई बार बयान दे चुके हैं। हाल ही में रिक्शे वाले का बेटा, रिक्शे वाला ही बनेगा वाले बयान को लेकर भी सदर विधायक काफी चर्चा में रहे थे।