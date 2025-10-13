- गुन्नौर में शिकायतों के बाद विभाग ने दी कार्यदाई संस्था को सख्त हिदायत, दो घरों पर पुरानी केबल हटाकर नई लगाई गई संवाद सहयोगी, बहजोई। जिले के कस्बा गुन्नौर में बिजली विभाग के माध्यम से एक निजी एजेंसी अर्थात कार्यदाई संस्था द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के साथ नई केबल स्लिप में दर्शाने के बावजूद न लगाने की खबर दैनिक जागरण में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी, जिसके विभाग हरकत में आ गया।

खबर में जिन तीन उपभोक्ताओं रितेश कुमार, सावित्री देवी और अकबर अली की शिकायतें प्रकाशित की गई थीं, उनके मामले में विभाग ने तत्काल एक्शन लेते हुए कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि सभी घरों पर मीटर के साथ नई केबल लगाई जाए। निर्देश मिलते ही सोमवार को संस्था के कर्मचारी गुन्नौर पहुंचे और रितेश कुमार और सावित्री देवी के घर पर पुराने मीटर की सील खोलकर आब्जरवेशन कराया। इसके बाद वहां नई केबल लगा दी गई और पुरानी केबल को पूरी तरह हटा दिया गया।

खास बात यह है कि दोनों उपभोक्ताओं के घरों पर अब नई केबल के साथ मीटर सही तरीके से चालू कर दिया गया है, जबकि अकबर अली के घर पर अभी तक नई केबल नहीं लगाई जा सकी है। विभाग की माने तो जल्दी ऐसे मीटर जहां पुरानी केबल वहां अब अन्य स्थानों पर भी पुरानी केबल को हटाकर नई केबल लगाने का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा ताकि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रवाह में बाधा या सुरक्षा संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े।