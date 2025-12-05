संभल में SIR का 97.50 प्रतिशत काम पूरा, 15.31 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा

संवाद सहयोगी, बहजोई। जिले में एसआईआर को लेकर अच्छी प्रगति हुई है। बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्य और अधिकारियों के द्वारा की गई निगरानी के बाद जनपद में अब केवल 2.50 प्रतिशत मतदाता ही गणना प्रपत्र देने अर्थात सत्यापन के लिए रह गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन सभी विधानसभा क्षेत्र में तेजी के साथ काम कर रहा है।

जिले में एसआइआर कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिले के कुल 15,70,306 मतदाताओं में से 97.50 प्रतिशत यानी लगभग 15,31,048 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है जबकि 2.50 प्रतिशत शेष हैं जिनकी संख्या लगभग 39,258 है। जिले में 1,590 बीएलओ सक्रिय रूप से घर-घर जाकर मतदाता गणना पत्र एकत्र कर रहे हैं जिन घरों तक प्रपत्र भेजा गया है, लेकिन वापस नहीं मिल पाया है, वहां बार-बार प्रयास किया जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पहले 4 दिसंबर इसकी आखिरी तिथि निर्धारित की गई थी लेकिन इसे अब 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है हालांकि जनपद के बीएलओ के द्वारा यह कार्य 4 दिसंबर की गाइडलाइन के अनुसार ही तेजी से किया जा रहा था।

वहीं इस कार्य को पूरा होने के बाद ऐसे मतदाता जिनका प्रपत्र नहीं मिल पाता है तो 11 दिसंबर के बाद जारी होने वाली अनुपस्थित सूची में उनका नाम डाल डाला जा रहा है, लेकिन यह अंतिम निर्णय नहीं होगा सूची तहसील और ब्लाक मुख्यालयों पर चस्पा की जा रही और ऐसे सभी मतदाताओं को आगे अवसर दिया जाएगा मतदाता अपने किसी एक पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक पासबुक बिजली बिल आदि के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सत्यापन करा सकेंगे जांच में सही पाए जाने पर ऐसे मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में जोड़ दिए जाएंगे।

51 गांवों में शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन पर एबीएसए को 11 हजार का पुरस्कार बहजोई :एसआइआर अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। जिसमें जिले के 11 बीएलओ को विशेष उपलब्धि पर सम्मान प्रदान किया गया, सर्वाधिक 51 गांवों में शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूरा करने के लिए एबीएसए मुंशीलाल पटेल को 11 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।