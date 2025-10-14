Language
    यूपी के इस ज‍िले की 19 सड़कों की होगी मरम्मत, 2.12 करोड़ की पहली किस्त जारी

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:32 PM (IST)

    संभल जिले में लोक निर्माण विभाग ने 19 सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष योजना शुरू की है। इसके लिए 2 करोड़ 12 लाख 37 हजार रुपये की पहली किस्त जारी की गई है। बरसात के बाद सड़कों की हालत खराब होने के कारण यह फैसला लिया गया है। विभाग 23.26 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत कराएगा, जिससे राहगीरों को सुविधा होगी।

    जागरण संवाददाता, संभल। लोक निर्माण विभाग ने जिले की 19 सड़कों काे चिन्हित किया है। जिनको विशेष मरम्मत योजना के तहत सही कराया जाएगा। ऐसे में विभाग की तरफ से संबंधित कार्य के लिए दो करोड़ 12 लाख 37 हजार रुपये की पहली किस्त जारी हो चुकी है। अब विभाग जल्द ही कार्य को शुरू कराएगा।

    बरसात के बाद सडकों की स्थिति खराब हो जाती है। जहां कुछ जगह पानी एकत्र होने के कारण गड्ढे बन जाते हैं तो कुछ जगह बजरी उखड़ने लगती है। ऐसे में वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों के साथ यात्रियों व राहगीराें को काफी परेशनियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर अब लोक निर्माण विभाग ने जिले की 19 सड़कों की मरम्मत कराने के लिए विशेष मरम्मत योजना के तहत चिंहित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख सड़कों का सर्वे कराया गया। जिसमें जिले की अलग अलग 23.26 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत के लिए 424.67 करोड़ की लागत से प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भेजा गया था। अब इस प्रस्ताव काे मंजूरी मिलने के साथ ही कार्य के लिए 212.37 करोड़ रुपये पहली किस्त के रूप में जारी कर दिए गए हैं।


    कौन-कौन सी सड़कों की होगी मरम्मत?

    लोनिवि ने जिले में स्थित विभिन्न रास्तों की 23.26 किलोमीटर लंबी सड़क को विशेष मरम्मत के लिए चुना गया है। जिसमें ऐचौड़ा सतुपुरा से पेली मार्ग, मनौटा इकौंदा मार्ग से फत्तेहपुर सक्ता मार्ग, सैदनगली मनौटा मार्ग से कथना, सैदनगली मनौटा मार्ग से कथना, ऐचौड़ा अलिया मार्ग से सैनी वाली मढैया, रतनपुर गुमसानी मार्ग से नवादा मार्ग, लतीफपुर धीर से रैंधा मार्ग, जुनावई मिठनपुर से अहरौला नवाजी मार्ग, लहरा नगला श्याम से मिर्जापुर संपर्क मार्ग, कादराबाद गनूपुरा से हथियावली मार्ग, जुनावई पतरिया मार्ग से सिकरौरा खादर मार्ग, एनएच 93 से रम्पुरा संपर्क मार्ग, रीठ के बाजार से बहोरनपुर संपर्क मार्ग, पैगारफातपुर से गुरगांव संपर्क मार्ग, अमरपुरकाशी रतनपुर मार्ग से सोतीपुरा संपर्क मार्ग, बलकरनपुर मार्ग से पहेली गांव तक संपर्क मार्ग, धीमरखेड़ी से मंगनपुर संपर्क मार्ग, नगला खाकम से थरैसा जयसिंह अहमदनगर मार्ग, खेतापुर से थरैसा जयसिंह अहमदनगर मार्ग शमिल हैं।

     

    जिले में स्थित 19 सड़कों को मरम्मत योजना के तहत चिंहित किया गया है। जहां 424.64 करोड़ की लागत से 23.26 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत कराई जाएगी। मुख्यालय से पहली किस्त के रूप में 212.37 करोड़ की धनराशि आवंटित हो गई है।- सुनील प्रकाश, अधिशासी अभियंता लोनिवि संभल