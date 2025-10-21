Language
    संभल में अलग-अलग जगहों पर हुए पांच हादसों में छह लोगों की मौत, मातम में बदलीं दीपावली की खुशियां

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:42 PM (IST)

    संभल जिले में हुए पांच अलग-अलग हादसों में छह लोगों की मौत हो गई, जिससे दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं। रजपुरा में ट्रक ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी, जिसमें तीन लोगों की जान गई। नखासा में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें दो की मौत हुई। अन्य हादसों में भी कई लोग घायल हुए हैं।

    संवाद सहयोगी, सरायतरीन/रजपुरा। संभल जिले में अलग-अलग स्थानों पर पांच हादसे हुए हैं। जिनमें छह लोगों की मौत हुई और आठ घायल हुए हैं। म़ृतकों के शव को पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई हैं।

    पहला हादसा सोमवार की देरशाम को रजपुरा थाना क्षेत्र के गवां-अनूपशहर मार्ग पर स्थित टी-प्वाइंट पुलिस चौकी के पास हुआ। जिला अलीगढ़ के थाना एवं कस्बा हरदुआगंज निवासी 40 वर्षीय देवेंद्र सिंह पुत्र बाबूराम, बुलंदशहर के सिकंदराबाद निवासी 55 वर्षीय सूखाराम पुत्र भीमा व ई-रिक्शा चालक सिकंदराबाद के मुहल्ला पक्का बाग निवासी 42 वर्षीय राजू पुत्र देवीराम ई-रिक्शा से सिसौना स्थित गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आए थे और स्नान के बाद ई-रिक्शा डाउन होने पर गांव चाऊपुर डांडा निवासी रिश्तेदार सीताराम के घर पर चार्ज करने के लिए रूके थ। फिर ई-रिक्शा चार्ज होने पर देरशाम को अपने घर जा रहे थे कि टी-प्वाइंट पुलिस चौकी के पास में पीछे से आए एक बेकाबू ट्रक ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में सूखाराम व देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चालक राजू गंभीर रूप से घायल हुआ था लेकिन, बाद में उपचार के लिए ले जाते वक्त उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद भीड़ जुटी और पुलिस भी पहुंच गई। तीनों के शव को उठाकर पोस्टमार्टम भिजवाया।

    उधर, दूसरा हादसा नखासा थाना क्षेत्र के दिल्ली मार्ग स्थित हिन्दुपुरा खेड़ा में हुआ। सरायतरीन के मुहल्ला तकिया निवासी आज़म 25 वर्ष पुत्र नबी, मुहल्ला मंगलपूरा निवासी बड्डन ओर तकिया निवासी मोहसिन मेहनत मजदूरी करते थे। शनिवार की रात 10 बजे तीनो लोग बाइक से हिन्दूपूरा खेड़ा पर चाय पीने जा रहे थे। जैसे ही वह तीनों खेड़े के पास पहुंचे। पीछे से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने बड्डन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आज़म ओर मोहसिन घायल हो गए।

    मेरठ में इलाज के दौरान सोमवार की सुबह आज़म की मौत हो गई। घर पर सूचना मिलने पर कोहराम मच गया। आज़म को सोमवार को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। जबकि तीसरा दोस्त मोहसिन की हालत भी गंभीर बनी हुई हैं। तीसरा हादसा हजरतनगर गढ़ी इलाके में हुआ। थाना बिलारी के गांव जमालपुर निवासी संजय बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में हजरतनगर गढ़ी इलाके में किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में संजय की मौत हो गई। बताया गया है कि संजय की पत्नी का उसी दिन प्रसव हुआ था और घर खुशियों का माहौल था।

    चौथा हादसा कैला देवी थाना क्षेत्र के सौंधन की मिलक में हुआ। यहां पर थाना क्षेत्र के ही लधनपुर गांव निवासी राजकुमार अपने साथी दीपक के साथ से लौट रहे थे। जैसे ही वह सतपाल सिंह की मार्केट के नजदीक पहुंचे तो दोनों बाइकों में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्ती की दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पांचवां हादसा हयातनगर क्षेत्र में बहजोई मार्ग पर हुआ। वहां पर ट्रैक्टर ने महिलाओं से भरे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। जिसमें पांच लोग घायल हुए हैं। सोमवार सुबह में ई-रिक्शा में सवार लक्ष्मी देवी, निवासी बड़ा ताजुद्दीन थाना नखासा दीपावली के लिए मिट्टी के दीपक खरीदने हयातनगर जा रही थीं। ई-रिक्शा में तीन अन्य महिलाएं भी सवार थीं। पक्का बाग के पास सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं।