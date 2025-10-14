Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संभल में तेज रफ्तार बाइक टेम्‍पो से टकराई, एक की मौत; 12 लोग घायल

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। तेज रफ्तार बाइक एक टेम्‍पो से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, पवांसा। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव भवन में सोमवार की देर रात कल्कि महोत्सव से लौट रहे युवकों की तेज रफ्तार बाइक हाईवे पर बने ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे टेंपो से जा टकराई। भीषण टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेंपो में सवार मासूम समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहजोई थाना क्षेत्र के गांव किसौली निवासी गणेश यादव, संजू यादव, गांव अतरासी निवासी सचिन और जोजान सोमवार की शाम चारों एक ही बाइक पर सवार होकर बहजोई में चल रहे कल्कि महोत्सव कार्यक्रम देखने गए थे। देर रात 11:30 बजे करीब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चारों उसी बाइक से वापस लौट रहे थे।

    जैसे ही वह थाना क्षेत्र के गांव भवन में पहुंचे तो रफ्तार तेज होने के कारण बाइक ब्रेकर पर अनियंत्रण हो गई और सामने से आ रहे टेंपो से टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक सवार चारों युवक सड़क पर दूर जा गिरे, जिससे चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टेंपो में सवार गांव मढ़ैया निवासी चालक वीरपाल उनकी पत्नी ममता, दो बेटी भावना और कल्पना, परिवार के ही मुन्नी देवी, जनपद बदायूं के बिसौली निवासी प्रदीप उनकी पत्नी पिंकी, दो वर्षीय बेटा अंश सहित लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए।

    राहगीरों ने देखा तो सभी घायलों को उठाया और 108 एंबुलेंस व अपने निजी वाहनों से बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने गणेश यादव 18 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाइक सवार संजू, सचिन और टेंपो चालक वीरपाल की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। वीरपाल को बाद में मेरठ रेफर किया गया, वहीं सचिन का उपचार संभल के हसीना बेगम अस्पताल और संजू का अलीगढ़ में चल रहा है।

    टेंपू चालक वीरपाल के भाई ओमपाल ने बताया वीरपाल सोमवार की शाम किसौली गांव में परिवार के ही सरवन की बेटी की शादी में दावत में आए हुए थे। रात को वापस जाते समय हादसा हो गया। थाना पुलिस दोनों वाहनों को थाने ले गई। आगे की कार्रवाई की जा रही है।