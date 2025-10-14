संवाद सूत्र, पवांसा। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव भवन में सोमवार की देर रात कल्कि महोत्सव से लौट रहे युवकों की तेज रफ्तार बाइक हाईवे पर बने ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे टेंपो से जा टकराई। भीषण टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेंपो में सवार मासूम समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया।

बहजोई थाना क्षेत्र के गांव किसौली निवासी गणेश यादव, संजू यादव, गांव अतरासी निवासी सचिन और जोजान सोमवार की शाम चारों एक ही बाइक पर सवार होकर बहजोई में चल रहे कल्कि महोत्सव कार्यक्रम देखने गए थे। देर रात 11:30 बजे करीब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चारों उसी बाइक से वापस लौट रहे थे।

जैसे ही वह थाना क्षेत्र के गांव भवन में पहुंचे तो रफ्तार तेज होने के कारण बाइक ब्रेकर पर अनियंत्रण हो गई और सामने से आ रहे टेंपो से टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक सवार चारों युवक सड़क पर दूर जा गिरे, जिससे चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं टेंपो में सवार गांव मढ़ैया निवासी चालक वीरपाल उनकी पत्नी ममता, दो बेटी भावना और कल्पना, परिवार के ही मुन्नी देवी, जनपद बदायूं के बिसौली निवासी प्रदीप उनकी पत्नी पिंकी, दो वर्षीय बेटा अंश सहित लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए।

राहगीरों ने देखा तो सभी घायलों को उठाया और 108 एंबुलेंस व अपने निजी वाहनों से बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने गणेश यादव 18 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाइक सवार संजू, सचिन और टेंपो चालक वीरपाल की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। वीरपाल को बाद में मेरठ रेफर किया गया, वहीं सचिन का उपचार संभल के हसीना बेगम अस्पताल और संजू का अलीगढ़ में चल रहा है।