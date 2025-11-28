Language
    शरीर के हो गए चीथड़े... टूटी पसल‍ियां और दो बच्‍चों के ब्रेन मि‍ले गायब, संभल हादसे में 6 लोगों की मौत का भयावह मंजर

    By Shiv Narayan Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:47 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हादसे में दो बच्चों के सिर से ब्रेन गायब मिला, जबकि महिलाओं की पसलियां टूटी हुई थीं। मृतकों की मौत का कारण अंदरूनी रक्तस्राव और ब्रेन हेमरेज बताया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि शवों के चीथड़े उड़ गए थे।

    शिवकुमार कुशवाहा, बहजोई। एक ऐसा हादसा, जिसका मंजर भयावह था। दोनों वाहनों की भिड़ंत ऐसी थी कि कार के परखच्चे उड़ गए थे। इंसान के शरीर के चीथड़े भी गायब हो गए। जब इन शवों का पोस्टमार्टम कराया गया तो हादसे की दास्तां भी सामने आ गई। आठ में से छह लोगों की मौत अंदरूनी रक्तस्राव से हुई।

    मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया तो कुछ अजब ही कहानी सामने आई है। जिसमें दो बच्चों के ब्रेन गायब मिले हैं तो महिलाओं की सीने की हड्डियां टूटी है, पसलियां टूटी थीं। हाथ पैर भी टूट गए थे। इतना ही नहीं बच्चों के शरीर तो सुरक्षित रहे हैं लेकिन उनके सिर में गंभीर चोट आने से मृत्यु हुई है।

    पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि जिस तरीके से टक्कर हुई सब के सब एक साथ दबे चले गए। सभी लोगों की मृत्यु ब्रेन हेमरेज अर्थात अधिक रक्तस्राव के चलते बताई जा रही है, जिसमें महिलाओं के गंभीर चोट शरीर के अंदरूनी भागों में भी लगी और अंदर के अंदर रक्तस्राव हुआ, जिसके चलते उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।

    देववती के सीने की हड्डियों और पैर में रहा फैक्चर

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देववती के सीने की न केवल हड्डियां टूटी बल्कि पसलियां पूरी तरह से टूट गई थीं। हाथ में काफी गंभीर चोट थी और पैर पूरी तरह से फैक्चर हो गए थे, शरीर का अधिकांश हिस्सा डेमेज हुआ था।


    कपिल के सिर में नहीं मिला ब्रेन

    कपिल के शव का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके सिर में ब्रेन ही नहीं मिला। लगता है कि हादसे के दौरान ही सिर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था, इसी दौरान निकल गया होगा और उसके अन्य भाग पर कहीं चोट नहीं थी। ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मृत्यु हुई।

    रीनू के माथे पर लगी थी गंभीर चोट

    रोहित की पत्नी रीनू की न केवल हाथ पैर में फैक्चर थे और गंभीर चोट लगी हुई थी बल्कि उसकी सिर की ऊपरी हिस्से में भी चोट लगी थी माथे पर सीधे चोट लगने से उसका अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और इस कारण से उसकी मृत्यु हुई।

    रिया के सिर में नहीं थी कोई चोट

    रोहित की बेटी रिया के सिर में कहीं भी चोट नहीं थी लेकिन उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और अंदर ही अंदर रक्तस्राव होने के चलते उसकी मृत्यु हुई।

    भास्कर का भी गायब निकला ब्रेन

    कपिल की तरह रोहित के बेटे भास्कर का भी ब्रेन गायब मिला। उसके सिर में भी गंभीर चोट थी हाथ पैर पर कहीं चोट के निशान नहीं थे। सिर में ही अत्यधिक रक्तस्राव होने के चलते मृत्यु का कारण बताया गया है।

    गीता के सर के ऊपरी हिस्से में लगी थी चोट

    रोहित के भाई सुनील की पत्नी गीता के सिर में ऊपरी हिस्से में चोट लगी थी और उसके माथे पर भी गंभीर चोट थी प्रतीत होता है कि उसका भी सर सीधे सीट या किसी अन्य चीज से टकराया और उसके हाथ पैर भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थे।