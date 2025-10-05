Language
    बाइक सवार को रौंदकर 50 मीटर तक घसीटता ले गया कार चालक, युवक की मौत

    By Om Prakash Shankhdhar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:45 AM (IST)

    संभल के बबराला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में एक कार ने बाइक सवार को रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बसंतपुर गांव का रहने वाला था और सरसों का बीज खरीदने जा रहा था। तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारी और 50 मीटर तक घसीटा जिसके बाद कार चालक और उसका साथी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बाइक सवार को रौंदकर 50 मीटर तक घसीटता ले गया कार चालक।

    जागरण संवाददाता, संभल। बबराला थाना क्षेत्र के गांव बसंतपुर निवासी बाइक सवार एक युवक को रौंदते हुए कार चालक 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकराने के बाद रुकी।

    कार में फंसे युवक को निकालकर आसपास के लोगों ने एंबुलेंस की मदद से गुन्नौर सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कार चालक व उसमें सवार एक अन्य व्यक्ति फरार हो गए।

    बबराला थाना क्षेत्र के बसंतपुर डांडा निवासी पप्पू पुत्र दुर्जन सिंह दोपहर करीब दो बजे बाइक से बबराला कस्बा में सरसों का बीज खरीद कर अपने घर वापस लौट रहा था, जैसे ही वह बबराला से लगभग एक किलोमीटर दूर अनूपशहर मार्ग पर गांव भगता नगला के समीप पहुंचा तो सामने से तेज रफ्तार आ रही कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।

    बाइक समेत चालक कार के नीचे आ गया। उसे घसीटते हुए अनियंत्रित कार 50 मीटर तक दौड़ती रही और सड़क किनारे खड़े एक पेड़ में जा टकराई, इसमें कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    गनीमत रही की पेड़ के पास अन्य लोग भी बैठे थे वह चपेट में आने से बच गए। घटना के बाद लोगों ने बाइक सवार को कार के नीचे से निकाल कर सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    घटना के बाद कार चालक व उसका साथी मौके से फरार हो गए। कार बरेली निवासी जितेंद्र कुमार के नाम बताई जाती है। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बबराला थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि युवक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है जबकि मौके फरार कार चालक के बारे में जानकारी की जा रही है।