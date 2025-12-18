सगे भाइयों के हत्यारोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम, अपहरण के बाद हुई हत्या की गुत्थी अब भी उलझी
उत्तर प्रदेश के सम्भल में सगे भाइयों के हत्यारोपी पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। अपहरण के बाद हुई हत्या की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। धनारी थाना क्षेत्र में ननिहाल से अपह्रत किए गए दो सगे भाइयों की हत्या के बाद आरोपित मोजरा भाई अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है और एक ओर जहां पुलिस न्यायालय में गैर जमानती वारंटी जारी करने की प्रक्रिया कर रही है, दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक की ओर से आरोपित पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
विदित रहे कि धनारी थाना क्षेत्र में बरात के दौरान ननिहाल से अपह्रत किए गए दो सगे भाइयों की नृशंस हत्या के मामले में आरोपित रिश्ते के मौसेरे भाई की गिरफ्तारी अभी शेष है और हत्या के पीछे किस किस का हाथ है इसकी जांच से लेकर कई खुलासों के लिए आरोपित की गिरफ्तारी जरूरी है लेकिन 21 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपित पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जिसके चलते उस पर इनाम घोषित किया है।
बता दें कि 26 नवंबर को बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव के दो सगे भाई अपनी निहाल धनारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शादी में आए थे और यहां से बरात के लिए जा रहे थे तभी दोनों भाइयों को उनके रिश्ते का मौसेरा भाई अपनी बाइक पर बैठ कर ले गया था।
बाद में उनके कई दिन तक कोई सुराग नहीं लगा था और पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी हालांकि अपहरण के तीन दिन बाद 29 नवंबर को 16 वर्षीय बड़े भाई का शव रजपुरा क्षेत्र के जंगल से बरामद हुआ था, जिसके पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी।
16 दिन बाद 12 वर्षीय छोटे भाई का शव धनारी थाना क्षेत्र के गांव भकरौली में आबादी के पास स्थित तालाब में उतराता मिला था। छोटे भाई के शव को कुत्तों द्वारा नोचे जाने और ऊपर प्लास्टिक का बोरा पड़े होने से घटना की गंभीरता सामने आई थी।
पुलिस और फोरेंसिक टीम ने दोनों स्थानों से साक्ष्य जुटाए थे, हालांकि छोटे भाई का शव अधिक सड़ जाने के कारण हत्या के समय और तरीके को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी थी।
जांच के दौरान पुलिस के सामने यह सवाल भी रहा कि दोनों भाइयों की हत्या एक ही स्थान पर की गई या अलग-अलग जगहों पर और अपहरण के बाद उन्हें कहां रखा गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक निष्कर्ष और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई है, ताकि आरोपित को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया जा सके।
इस प्रकरण में पुलिस की टीम में लगातार काम कर रही हैं। अलग-अलग एंगल पर जांच के साथ-साथ गिरफ्तारी के भी प्रयास किया जा रहे हैं। आरोपित की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। विधिक कार्यवाही भी जारी है।
-कृष्ण कुमार बिश्नोई एसपी, संभल।
