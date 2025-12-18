सगे भाइयों के हत्यारोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम, अपहरण के बाद हुई हत्या की गुत्थी अब भी उलझी

जागरण संवाददाता, संभल। धनारी थाना क्षेत्र में ननिहाल से अपह्रत किए गए दो सगे भाइयों की हत्या के बाद आरोपित मोजरा भाई अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है और एक ओर जहां पुलिस न्यायालय में गैर जमानती वारंटी जारी करने की प्रक्रिया कर रही है, दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक की ओर से आरोपित पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

विदित रहे कि धनारी थाना क्षेत्र में बरात के दौरान ननिहाल से अपह्रत किए गए दो सगे भाइयों की नृशंस हत्या के मामले में आरोपित रिश्ते के मौसेरे भाई की गिरफ्तारी अभी शेष है और हत्या के पीछे किस किस का हाथ है इसकी जांच से लेकर कई खुलासों के लिए आरोपित की गिरफ्तारी जरूरी है लेकिन 21 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपित पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जिसके चलते उस पर इनाम घोषित किया है।

बता दें कि 26 नवंबर को बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव के दो सगे भाई अपनी निहाल धनारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शादी में आए थे और यहां से बरात के लिए जा रहे थे तभी दोनों भाइयों को उनके रिश्ते का मौसेरा भाई अपनी बाइक पर बैठ कर ले गया था।

बाद में उनके कई दिन तक कोई सुराग नहीं लगा था और पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी हालांकि अपहरण के तीन दिन बाद 29 नवंबर को 16 वर्षीय बड़े भाई का शव रजपुरा क्षेत्र के जंगल से बरामद हुआ था, जिसके पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी।

16 दिन बाद 12 वर्षीय छोटे भाई का शव धनारी थाना क्षेत्र के गांव भकरौली में आबादी के पास स्थित तालाब में उतराता मिला था। छोटे भाई के शव को कुत्तों द्वारा नोचे जाने और ऊपर प्लास्टिक का बोरा पड़े होने से घटना की गंभीरता सामने आई थी।