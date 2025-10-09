क्यों डरे हुए हैं संभल के लोग? पिछले तीन महीने में आधा दर्जन से अधिक मकानों को निशाना बनाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ

संवाद सहयोगी, संभल। कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर सकी है। पिछले तीन महीने में आधा दर्जन से अधिक मकानों को निशाना बनाए जाने के बाद भी पुलिस की निष्क्रियता लगातार जारी है। सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब चोरी में नाकाम चोरों ने सभासद के मकान में आग लगा दी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। अब हालात यह हैं कि लोग रात में दहशत में हैं, वहीं पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

मालूम हो कि नौ जुलाई को मुहल्ला कोटपूर्वी स्थित सेठों की गली निवासी कर अधिवक्ता मयंक सांख्यधर के मकान से चोरों ने दो लाख रुपये की नकदी और करीब पांच लाख रुपये के जेवरात चोरी कर लिए। यह घटना इलाके में बढ़ते अपराध की पहली बड़ी चेतावनी थी, लेकिन पुलिस की सुस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतने बड़े मामले के बाद भी न तो किसी आरोपित की पहचान हो सकी, न ही कोई बरामदगी हुई।

इसके बाद 27 जुलाई को सरथल पुलिस चौकी के पीछे स्थित तीन मकानों को निशाना बनाया गया। सचिन के घर में चोरों ने अलमारी तोड़कर कान की सोने की बालियां, दस चांदी के सिक्के और 10 हजार रुपये नकद चुरा लिए। इतना ही नहीं, दूसरे कमरे में सो रहीं सचिन की पत्नी सुनीता ने जब कमरे का दरवाजा खोलने से इनकार किया तो चोरों ने पास रखे गैस सिलिंडर का पाइप दरवाजे के अंदर डालकर आग लगाने की कोशिश की।

इसी रात सचिन के मकान से करीब 150 मीटर दूर रहने वाले अंकित शर्मा के घर भी चोरों दो मोबाइल, एक लैपटाप, 2500 रुपये नकद और अन्य कीमती सामान समेत करीब डेढ़ लाख रुपये चोरी कर लिए। वहीं ओपी मिश्रा के मकान में भी चोरों ने घुसने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। 24 अगस्त को मुहल्ला कोटगर्बी निवासी फुरकान के कमरे से भी चोरों ने अलमारी में रखे 40 हजार रुपये और मोबाइल फोन उड़ा लिए।

छह सितंबर को प्रखर वार्ष्णेय के घर चोरी करने के बाद सभासद गगन वार्ष्णेय के घर चोरी में असफल रहे चोरों ने आग लगा दी। लपटों में घिरा पूरा परिवार किसी तरह बाल-बाल बचा, जिनका अब भी उनका उपचार जारी है। यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। लगातार हो रही इन चोरी की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। इन सभी चोरी की वारदातों का खुलासा पुलिस अभी नहीं कर सकी है। जिससे लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।