    संभल सर्किल के 659 अपराधियों पर पुलिस की निगरानी, खंगाली जा रही कुंडली

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, संभल। सर्दी का मौसम शुरू हुआ तो पुलिस भी सतर्क हो गई है। इस क्रम में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए संभल सर्किल के चार थानों में 659 चाेरों की निगरानी का कार्य शुरू कर दिया है। इसके लिए अधिकारियों द्वारा संभल सर्किल के थानों में पिछले दस वर्ष के दौरान दर्ज चोरी के मुकदमों के आरोपितों का सत्यापन कराया जा रहा है।

    संभल सर्किल में थाने वार चोरी के मामलों में लिप्त आरोपितों के नाम की सूची को तैयार हुई है। जिससे उनकी सही स्थिति के बारे में पता लग सके। साथ ही उनके नाम, पिता के नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर तथा कार्य व कार्यस्थल की सही स्थिति भी इस सत्यापन से स्पष्ट हो सकेगी।

    सीओ के निर्देश पर सर्किल के चार थानों में दर्ज चोरी के मुकदमों में 659 आरोपितों के सत्यापन का कार्य थानेवार शुरू कर दिया गया है। जहां प्रतिदिन दस प्रतिशत आरोपितों का सत्यापन करके उसकी रिपोर्ट भी अधिकारियों के सौंपने के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए है। क्योंकि कई अपराधी ऐसे है जिनके खिलाफ एक नहीं बल्कि कई थानों में मुकदमें दर्ज हैं। मगर इस सत्यापन से स्थिति पूरी स्पष्ट हो सकेगी। सर्किल में कोतवाली सदर, हयातनगर, हजरतनगर गढ़ी व कैला देवी चार थाने हैं।

    इन थाने में पिछले दस दस वर्षों में चोरी के सैकडों मुकदमें दर्ज है और इन मुकदमों में 659 अपराधी लिप्त हैं। इनमें से कुछ आरोपित तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ एक नहीं बल्कि कई अन्य थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं। इनमें कोतवाली में 387, हयातनगर में 245, कैला देवी 54 तथा हजरत नगर गढ़ी में 73 आरोपित हैं।

     

    परिसीमन के बाद पुराने थाने से नए को मिले अपराधी

     

    संभल: सर्किल में कैला देवी थाना नंया बना है। जिसका अधिकांश हिस्सा हयातनगर थाने का है। ऐसे में हयातनगर के कई अपराधी कैला देवी में हो गए हैं। वही हजरत नगर गढ़ी का परिसीमन हुआ तो नखासा व कोतवाली क्षेत्र के कुछ अपराधी उसमें मिले। ऐसा ही रायसत्ती थाने में हुआ। जहां नखासा व असमोली थाने के कुछ अपराधी उसकी लिस्ट में आए हैं।

     

    चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस सत्यापन कार्य को शुरू किया गया है। जहां उनके सही नाम, पते, मोबाइल नंबर के साथ कारोबार समेत कई अन्य स्थिति भी स्पष्ट हो सकेंगी। पूरे सर्किल में 659 अपराधी हैं। जिन पर नजर रखी जाएगी।- आलोक भाटी, सीओ संभल

     