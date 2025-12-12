गैर जमानती वारंट जारी कराने की तैयारी में पुलिस, लापता किशोर और मुख्य आरोपी की तलाश तेज

जागरण संवाददाता, संभल। धनारी थाना क्षेत्र से लापता किशोर और मुख्य आरोपित की तलाश के साथ साथ पुलिस अब न्यायालय कार्रवाई में जुट गई है, क्योंकि लगातार सर्च के बावजूद न तो किशोर मिला है और न ही आरोपित का कोई सुराग मिल सका है।

ऐसे में पुलिस अब न्यायालय से मुख्य आरोपित के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कराने की प्रक्रिया में जुट गई है ताकि आगामी कठोर कार्रवाई की जा सके। सूत्रों के अनुसार, जैसे ही गैर जमानती वारंट जारी होगा, पुलिस आरोपित को भगोड़ा घोषित करने, उसके घर की कुर्की करने तथा संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाएगी।

दावा है कि आरोपित के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं जिनमें सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी लोकेशन शामिल हैं, इन्हीं आधारों पर न्यायालय में एनबीडब्ल्यू के लिए आवेदन किया गया है। वारंट जारी होते ही संभल के अलावा बदायूं, दिल्ली एनसीआर और बाहर के राज्यों में भी स्थानीय पुलिस की सहायता लेकर बड़े पैमाने पर दबिश दी जा सकेगी।

बता दें कि इस मामले में अब तक 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं और 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस ने उन लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिन्होंने शुरुआती दिनों में आरोपित को शरण दी थी और अब उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है।

आरोपित के सभी रिश्तेदारों, परिचितों और संपर्क में रहने वालों की निगरानी बढ़ा दी गई है और टीमें अलग-अलग जिलों में उसकी संभावित लोकेशन तलाश रही हैं। रिपोर्ट में दावा था कि शुरुआती कि आरोपित वारदात के बाद गांव में मौजूद था लेकिन नाम सामने आने पर गायब हो गया और तभी से उसकी मोबाइल लोकेशन बंद है।

सर्च आपरेशन अब भी ग्रामीण क्षेत्रों, गंगा किनारे और दिल्ली एनसीआर के संभावित ठिकानों पर जारी है, हालांकि दस दिनों के बाद भी न तो किशोर मिला है और न ही आरोपित की गिरफ्तारी हो सकी है, जिससे मामले को लेकर पुलिस पर दबाव बढ़ गया है और अब वारंट जारी होना आगे की कार्रवाई को और मजबूत करेगा।