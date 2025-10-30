Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गलती से दूसरे के खाते में चले गए थे 11000 रुपये, फिर युवक ने ऐसा क्या किया जो वापस मिल गई पूरी रकम?

    By Dilip Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:29 PM (IST)

    संभल के हयातनगर में, पुलिस ने एक पीड़ित को उसके 11 हजार रुपये वापस दिलाए जो गलती से दूसरे खाते में चले गए थे। प्लाईवुड की दुकान पर ग्राहक द्वारा की गई ऑनलाइन पेमेंट गलत खाते में ट्रांसफर हो गई थी। शिकायत के बाद साइबर सेल ने जांच की और गुन्नौर निवासी राहुल के खाते से पैसे वापस कराए।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, संभल। हयातनगर थाना पुलिस ने गलती से दूसरे खाते में गए 11 हजार रुपये पीड़ित को वापस कराए हैं। दरअसल, हयातनगर निवासी ने बताया कि 30 अगस्त 2025 को उनकी प्लाईवुड की दुकान से ग्राहक ने सामान लिया था। उसने गलती से 11 हजार रुपये किसी अनजान व्यक्ति के खाते में कर दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसके बाद एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। जिसकी जांच साइबर सेल थाना हयातनगर के साइबर प्रभारी उप निरीक्षक दिनेश कुमार ने टीम के साथ मिलकर की। जांच में गुन्नौर के मुहल्ला सराय निवासी राहुल के खाते में धनराशि जाना पाया गया। पुलिस ने जरीफ को उनके 11 हजार रुपये वापस करा दिए।