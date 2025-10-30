गलती से दूसरे के खाते में चले गए थे 11000 रुपये, फिर युवक ने ऐसा क्या किया जो वापस मिल गई पूरी रकम?
संभल के हयातनगर में, पुलिस ने एक पीड़ित को उसके 11 हजार रुपये वापस दिलाए जो गलती से दूसरे खाते में चले गए थे। प्लाईवुड की दुकान पर ग्राहक द्वारा की गई ऑनलाइन पेमेंट गलत खाते में ट्रांसफर हो गई थी। शिकायत के बाद साइबर सेल ने जांच की और गुन्नौर निवासी राहुल के खाते से पैसे वापस कराए।
जागरण संवाददाता, संभल। हयातनगर थाना पुलिस ने गलती से दूसरे खाते में गए 11 हजार रुपये पीड़ित को वापस कराए हैं। दरअसल, हयातनगर निवासी ने बताया कि 30 अगस्त 2025 को उनकी प्लाईवुड की दुकान से ग्राहक ने सामान लिया था। उसने गलती से 11 हजार रुपये किसी अनजान व्यक्ति के खाते में कर दिए।
जिसके बाद एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। जिसकी जांच साइबर सेल थाना हयातनगर के साइबर प्रभारी उप निरीक्षक दिनेश कुमार ने टीम के साथ मिलकर की। जांच में गुन्नौर के मुहल्ला सराय निवासी राहुल के खाते में धनराशि जाना पाया गया। पुलिस ने जरीफ को उनके 11 हजार रुपये वापस करा दिए।
