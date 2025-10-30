गलती से दूसरे के खाते में चले गए थे 11000 रुपये, फिर युवक ने ऐसा क्या किया जो वापस मिल गई पूरी रकम?

संभल के हयातनगर में, पुलिस ने एक पीड़ित को उसके 11 हजार रुपये वापस दिलाए जो गलती से दूसरे खाते में चले गए थे। प्लाईवुड की दुकान पर ग्राहक द्वारा की गई ऑनलाइन पेमेंट गलत खाते में ट्रांसफर हो गई थी। शिकायत के बाद साइबर सेल ने जांच की और गुन्नौर निवासी राहुल के खाते से पैसे वापस कराए।