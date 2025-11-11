संभल की सड़क पर उतरी अधिकारियों की 'फौज', कब्जामुक्त कराई सड़कें और चालान काटकर वसूला जुर्माना

जागरण संवाददाता, संभल। अतिक्रमण व अनाधिकृत रूप से संचालित ई-रिक्शाओं के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया गया। जिसमें यातायात पुलिस के साथ परिवहन विभाग व नगर पालिका के अधिकारी भी शामिल रहे। अभियान में अतिक्रमण हटवाने के साथ 22 सौ रुपये का जुर्माना वसूला और पांच ई-रिक्शा काे सीज कर 20 का चालान काटा गया।

शहर में सड़क किनारे ठेले व ई-रिक्शा खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। अतिक्रमण भी पसरा हुआ है। जिसकी वजह से लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ई-रिक्शा भी जाम की वजह बन रहे है। क्योंकि उनके चालक जहां तहां रोक कर सवारियां भरने के लिए खड़े हो जाते हैं। पीछे से आ रहे वाहन का चालक कितना भी हार्न बजाए वह सवारी बैठाने या उतारने के बाद ही आगे बढ़ते हैं।

20 ई-रिक्शा का किया गया चालान व पांच सीज, वसूले 22 सौ रुपये का जुर्माना सोमवार को यातायात पुलिस की ओर से क्षेत्राधिकारी यातायात दीपक तिवारी, एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डा. मणिभूषण तिवारी ने संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया। हयातनगर में संभल बहजोई मार्ग पर सड़क किनारे खड़े ठेले व ई-रिक्शा को हटवाया और उन्हें वहां दोबारा खड़ा न करने की चेतावनी दी। इस दौरान हयातनगर व सरायतरीन में सड़क किनारे ठेले लगाने वालों पर कार्रवाई करते हुए एक हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूले। जबकि ई-रिक्शा चालकों को मुख्य मार्ग पर न चलाने की हिदायत दी।

सड़क किनारे लगी ठेल हटाकर वसूला जुर्माना इसके बाद टीम चौधरी सराय और हल्लू सराय में पहुंची और यहां से भी सड़क किनारे खड़े ठेलों को भी हटवाया गया। यहां से नगर पालिका टीम ने सड़क किनारे खड़े ठेलों को हटवाने के साथ उनसे जुर्माने के रूप में 12 सौ रुपये वसूले। जबकि यातायात पुलिस ने बिना पंजीकरण व अनाधिकृत रूप से संचालित 20 ई रिक्शा का चालान किए गए।