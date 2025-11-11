संभल की सड़क पर उतरी अधिकारियों की 'फौज', कब्जामुक्त कराई सड़कें और चालान काटकर वसूला जुर्माना

Language
    By Shobhit Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    संभल में अतिक्रमण और अवैध ई-रिक्शा के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और नगर पालिका की टीम ने 2200 रुपये का जुर्माना वसूला और पांच ई-रिक्शा जब्त किए। शहर में जाम की समस्या को देखते हुए यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने ठेलों को हटवाया और ई-रिक्शा चालकों को चेतावनी दी।

    जागरण संवाददाता, संभल। अतिक्रमण व अनाधिकृत रूप से संचालित ई-रिक्शाओं के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया गया। जिसमें यातायात पुलिस के साथ परिवहन विभाग व नगर पालिका के अधिकारी भी शामिल रहे। अभियान में अतिक्रमण हटवाने के साथ 22 सौ रुपये का जुर्माना वसूला और पांच ई-रिक्शा काे सीज कर 20 का चालान काटा गया।

    शहर में सड़क किनारे ठेले व ई-रिक्शा खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। अतिक्रमण भी पसरा हुआ है। जिसकी वजह से लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ई-रिक्शा भी जाम की वजह बन रहे है। क्योंकि उनके चालक जहां तहां रोक कर सवारियां भरने के लिए खड़े हो जाते हैं। पीछे से आ रहे वाहन का चालक कितना भी हार्न बजाए वह सवारी बैठाने या उतारने के बाद ही आगे बढ़ते हैं।

     

    20 ई-रिक्शा का किया गया चालान व पांच सीज, वसूले 22 सौ रुपये का जुर्माना

     

    सोमवार को यातायात पुलिस की ओर से क्षेत्राधिकारी यातायात दीपक तिवारी, एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डा. मणिभूषण तिवारी ने संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया। हयातनगर में संभल बहजोई मार्ग पर सड़क किनारे खड़े ठेले व ई-रिक्शा को हटवाया और उन्हें वहां दोबारा खड़ा न करने की चेतावनी दी। इस दौरान हयातनगर व सरायतरीन में सड़क किनारे ठेले लगाने वालों पर कार्रवाई करते हुए एक हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूले। जबकि ई-रिक्शा चालकों को मुख्य मार्ग पर न चलाने की हिदायत दी।

     

    सड़क किनारे लगी ठेल हटाकर वसूला जुर्माना

     

    इसके बाद टीम चौधरी सराय और हल्लू सराय में पहुंची और यहां से भी सड़क किनारे खड़े ठेलों को भी हटवाया गया। यहां से नगर पालिका टीम ने सड़क किनारे खड़े ठेलों को हटवाने के साथ उनसे जुर्माने के रूप में 12 सौ रुपये वसूले। जबकि यातायात पुलिस ने बिना पंजीकरण व अनाधिकृत रूप से संचालित 20 ई रिक्शा का चालान किए गए।

    यातायात क्षेत्राधिकारी दीपक तिवारी ने बताया कि जल्द ही परिवहन विभाग व नगर पालिका परिषद अधिकारियों के साथ मिलकर ई-रिक्शा के रूट निर्धारण की प्रक्रिया काे किया जाएगा। इससे जाम की समस्या भी नहीं होगी। ईओ डा. मणिभूषण तिवारी ने बताया कि शहर में यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। साथ ही व्यापारियों से अपील भी की जा रही है कि वह निर्धारित स्थानों पर ही अपना व्यापार करें। ताकि नगर की सुंदरता और व्यवस्था बनी रहे।