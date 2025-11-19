Language
    संभल में हरिहर मंदिर पदयात्रा रोकने के लिए पुलिस ने लगाए बैरियर, बाजार और स्कूल हुए बंद

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:35 PM (IST)

    संभल में हरिहर मंदिर की पदयात्रा को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग की। कैलादेवी मंदिर के महंत ने भक्तों के साथ पहुंचकर पुलिस से बहस की और बैरियर हटवा दिए। मंदिर में भक्त और साधु-संत एकत्रित हो गए, जिसके चलते कैलादेवी बाजार बंद कर दिया गया और स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। भारी पुलिस बल तैनात है।

    जागरण संवाददाता, संभल। बुधवार को हरिहर मंदिर पदयात्रा को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन अलर्ट है। शकरपुर से लेकर कैलादेवी मंदिर तक पुलिस द्वारा अलग-अलग कई जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। जिससे ज्यादा भीड़ मंदिर पर एकत्रित न हो।

    जैसे ही भक्तों द्वारा इसकी सूचना कैला देवी महंत को दी गई तो महंत भक्त व संतों के साथ हरिहर का जय घोष करते हुए मंदिर के गेट पर पहुंचे और पुलिस से नोंकझोंक के बाद बैरियर को हटवाया। कैलादेवी महंत ऋषिराज गिरी ने पुलिस से कहा कि आप भक्तों को मंदिर आने से नहीं रोक सकते।

    उधर, मंदिर में सैकड़ो साधु संत तथा भक्त एकत्र हो गए हैं। अपने वाहन तथा हरिहर के ध्वजों के साथ तैयारी चल रही है। कुछ ही देर में हरिहर पदयात्रा निकलेगी। भीड़ को देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं।

    भारी मात्रा में पुलिस बल, पीएसी के जवान मौजूद हैं। कैलादेवी की मार्केट को भी बंद कर दिया गया है। स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। एएसपी कुलदीप कुमार, सीओ कुलदीप कुमार मौके पर मौजूद हैं।