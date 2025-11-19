संभल में हरिहर मंदिर पदयात्रा रोकने के लिए पुलिस ने लगाए बैरियर, बाजार और स्कूल हुए बंद

जागरण संवाददाता, संभल। बुधवार को हरिहर मंदिर पदयात्रा को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन अलर्ट है। शकरपुर से लेकर कैलादेवी मंदिर तक पुलिस द्वारा अलग-अलग कई जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। जिससे ज्यादा भीड़ मंदिर पर एकत्रित न हो।

जैसे ही भक्तों द्वारा इसकी सूचना कैला देवी महंत को दी गई तो महंत भक्त व संतों के साथ हरिहर का जय घोष करते हुए मंदिर के गेट पर पहुंचे और पुलिस से नोंकझोंक के बाद बैरियर को हटवाया। कैलादेवी महंत ऋषिराज गिरी ने पुलिस से कहा कि आप भक्तों को मंदिर आने से नहीं रोक सकते।