संभल में फिर सड़कों पर उतरी पुलिस, एएसपी भी बाइक से गश्त करते दिखे 

संवाद सहयोगी, संभल। करवाचौथ पर्व और जुमा की नमाज के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी। एएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने शहर के प्रमुख मार्गों में बाइकों से फ्लैग मार्च निकालकर लोगों में सुरक्षा का संदेश दिया।

शुक्रवार को करवाचौथ त्योहार और जुमा की नमाज के दृष्टिगत शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने पेट्रोलिंग की। एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बाइक से गश्त करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया।

बाइक फ्लैग मार्च आर्य समाज रोड से शुरू होकर छंगामल की कोठी, खग्गू सराय, दीपा सराय, होली चौक, अंजुमन तिराहा, नखासा तिराहा, मुहल्ला ठेर, सराफा बाजार, कोतवाली, तहसील रोड, शंकर चौराहा, चौधरी सराय, मनोकामना रोड होते हुए जामा मस्जिद पर पहुंचकर संपन्न हुआ।