संवाद सहयोगी, संभल। ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह बीओबी777 का राजफाश करने के बाद पुलिस अब इसके पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच में जुट गई है। अब तक 11 आरोपितों की गिरफ्तारी और 700 फर्जी बैंक खाते फ्रीज किए जा चुके हैं। जल्द ही गिरोह से जुड़े और कई नाम सामने आएंगे। पुलिस इन तक पहुंच गई है। मामले में और बड़ा खुलासा हो सकता है। इनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जुड़े लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है।



साइबर पुलिस टीम को तकनीकी जांच में कई नए बैंक खातों और मोबाइल नंबरों के साक्ष्य मिले हैं। इन खातों से आनलाइन सट्टेबाजी की रकम देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजी गई थी। गिरोह के संचालक फर्जी खातों के जरिए क्रिकेट, रमी, तीन पत्ती, लूडो और अन्य गेमिंग साइटों पर लोगों से करोड़ों रुपये ऐंठ रहे थे। इसके लिए लोन माफी या सरकारी योजना के नाम पर भोले-भाले लोगों से पासबुक और एटीएम कार्ड ले लिए जाते थे।