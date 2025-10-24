Language
    संभल में 24 कोसीय परिक्रमा की सुरक्षा-व्यवस्था के 300 पुल‍िसकर्मी रहेंगे तैनात, रहेगा रूट डायवर्जन

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:59 PM (IST)

    संभल में 24 कोसीय परिक्रमा की सुरक्षा के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। 300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी और रूट डायवर्जन लागू रहेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

    जागरण संवाददाता, संभल। शनिवार से शुरू हो रही 24 कोसीय परिक्रमा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चक्र तैयार हो गया है। लगभग तीन सौ पुलिस कर्मियों के हवाले यहां की निगरानी होगी। जिसमें दो सीओ, आठ थाना प्रभारी, सात प्रभारी निरीक्षक भी रहेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी व एसडीएम विकास चंद्र भी मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त डेढ़ कंपनी पीएसी, दमकल वाहन व यातायात पुलिस कर्मियों को भी अलग अलग स्थान पर तैनात किया गया है।

    एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह ने बताया कि तीर्थ परिक्रमा के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी संभल आलोक भाटी व क्षेत्राधिकारी असमोली कुलदीप कुमार को अपने सर्किल का प्रभारी बनाया गया है। जो सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेते रहेंगे। इसके साथ ही परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले हयातनगर, नखासा, कोतवाली, रायसत्ती, असमोली, ऐचौड़ा कंबोह व हजरतनगर गढ़ी थाना प्रभारियों के साथ सात अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक व 65 उप निरीक्षकों को भी तीर्थों व परिक्रमा मार्ग पर अलग अलग स्थान पर तैनात किया गया है।

    इसके साथ ही वंशगोपाल मंदिर से लेकर पूरे परिक्रमा मार्ग पर 54 प्वाइंट बनाए गए हैं। जहां करीब तीन सौ से अधिक पुलिस कर्मियों, महिला कांस्टेबल, होमगार्ड, यातायात पुलिस कर्मी को तैनात किया गया है। इसके साथ ही वंशगोपाल तीर्थ व चंद्रेश्वर महादेव मंदिर पर दमकल के साथ पीएसी जवान व पुलिस बल मौजूद रहेगा। परिक्रमा शुरू होने से पहले ही वंशगोपाल तीर्थ पर पुलिस बल तैनात कर दिया है।

    उधर, परिक्रमा मार्ग पर नीमसार तीर्थ पर दर्शन व विश्राम कर सभी श्रद्धालु अपनी यात्रा को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जहां वह संभल बाइपास से होते हुए चंदौसी मार्ग पर पहुंचेंगे और यहां रास्ते से करीब चार किलोमीटर मुख्य मार्ग पर चलकर गांव भवानीपुर की ओर मुड़ जाएंगे। यहां इस मार्ग पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से चंदौसी की ओर से जाने वाले भारी वाहनों को चंदौसी में संभल तिराहे से बहजोई की ओर मोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही संभल मुरादाबाद मार्ग पर बाइपास पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी और इसलिए वाहनों को चंदौसी चौराहा से होकर गुजारा जाएगा।

     

    सुरक्षा एक नजर में

     

    एएसपी उत्तरी
    सीओ - दो
    थाना प्रभारी - आठ
    प्रभारी निरीक्षक - सात
    उप निरीक्षक - 65
    हेड कांस्टेबल - 190
    महिला कांस्टेबल - 20
    पीएसी - डेढ़ कंपनी
    दमकल - चार वाहन
    क्यूआरटी - छह
    पार्किंग स्थल - चार (दो वंशगोपाल मंदिर व दो चंद्रेश्वर महादेव मंदिर)

    मिश्रित आबादी के सात स्थान, रहेगी विशेष नजर

    संभल : परिक्रमा मार्ग पर वैसे तो पुलिस अधिकारियों की ओर से भारी संख्या में भारी संख्या में पुलिस व पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही परिक्रमा मार्ग में कुछ ऐसे भी स्थान है। जहां पर मिश्रित आबादी पर प्रशासन की विशेष निगाह रहेगी। जहां बदल गुंबद, नाहरठेर, गांव खानपुर, फिरोजपुर, भवानीपुर, हैवतपुर व चंदायन मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र है। जिसके चलते वहां पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं।