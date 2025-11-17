जागरण संवाददाता, संभल। लोक निर्माण विभाग की ओर से चौबीस कोसीय परिक्रमा मार्ग के निर्माण की कार्य योजना को तैयार कर शासन को भेजा गया है। जिसमें करीब चार सौ करोड़ की लागत दर्शायी गई है। जहां इस प्रस्ताव में सड़क निर्माण के साथ भूमि खरीद पर आने वाली लागत को भी शामिल किया गया है। वहीं इस को लेकर मुख्यमंत्री ने भी रविवार को वीडियो क्रांफेंसिंग के द्वारा परिक्रमा मार्ग के प्रस्ताव को लेकर की जा रही तैयारियों पर समीक्षा की।

संभल को ऐतिहासिक नगरी है और उसका प्राचीन काल से ही काफी महत्व है। इसलिए ही उसे कल्कि नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र में स्थित 19 कूप व 68 तीर्थ की परिक्रमा का प्रावधान है। जिसमें नगर ही नहीं बल्कि आसपास अन्य जिलों के काफी संख्या में लोग भी शामिल होते हैं।

इसी को लेकर इस परिक्रमा का काफी महत्व है और इस कारण ही शासन की ओर से इस परिक्रमा मार्ग के निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को दिए थे। ऐसे में विभाग की ओर से राजस्व विभाग के साथ मिलकर प्रस्ताव को तैयार किया गया। जिसमें चौबीस कोसीय परिक्रमा मार्ग को सात मीटर चौड़ा बनाने तथा उसमें एक ओर अतिरिक्त तीन मीटर चौड़ी पटरी बनाने की रूपरेखा तैयार की गई थी। जहां इस पटरी पर परिक्रमार्थी अपनी परिक्रमा को पूरा कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी भी न हो।

इसके लिए तैयार किए गए प्रस्ताव में विभाग की ओर से भूमि खरीद के लिए भी जिक्र किया गया। लोनिवि की ओर से अधिशासी अभियंता सुनील प्रकाश ने बताया कि यह कार्य मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले कार्यों में से एक है। इस कारण ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं इस चौबीस कोसीय परिक्रमा मार्ग के निर्माण को करीब चार सौ करोड़ का बजट तैयार कर शासन को भेजा गया है।