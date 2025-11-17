Sambhal News: बहजोई के राजपुर में इनडोर स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी, 4.92 करोड़ रुपये स्वीकृत 

संवाद सहयोगी, बहजोई। माध्यमिक विद्यालयों में खेल गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विकास खंड बहजोई के ग्राम राजपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मांडल इंटर कॉलेज के परिसर में इनडोर मिनी स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 4.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

निर्माण पूरा होने के बाद स्टेडियम में बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस सहित कई इनडोर खेल संचालित किए जा सकेंगे। डीआईओएस सर्वेश कुमार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल गतिविधियों में भी उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराना है। खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाया जा रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक भावना, टीमवर्क और नेतृत्व क्षमता विकसित हो सके।

स्टेडियम में आधुनिक और टिकाऊ खेल संरचना तैयार की जाएगी। यहां शौचालय, पेयजल, वेटिंग रूम, चेंजिंग रूम तथा फिटनेस सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दीवारों पर खेल और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संदेश भी अंकित किए जाएंगे। साथ ही बेहतर विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि खिलाड़ी निर्बाध रूप से अभ्यास कर सकें।