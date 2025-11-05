यूपी में सफाईकर्मियों के लिए आ गया नया फरमान, हाजिरी लगाने के तरीके में बड़ा बदलाव

संवाद सहयोगी, संभल। नगर पालिका परिषद ने सफाई व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नई प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। अब सफाई कर्मियों की उपस्थिति मोबाइल एप के माध्यम से फेस रिकग्निशन तकनीक से दर्ज की जाएगी। यह नई व्यवस्था मैनुअल हाजिरी प्रणाली की जगह लेगी, जिससे फर्जी उपस्थिति और समय से पहले कार्यस्थल छोड़ने की शिकायतों पर रोक लगेगी।

नगर पालिका परिषद संभल में वर्तमान में लगभग 750 सफाई कर्मी कार्यरत हैं( जिनमें से 250 कर्मचारी आउटसोर्स और संविदा पर हैं। पालिका प्रशासन ने आनलाइन उपस्थिति व्यवस्था के लिए तकनीकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर सफाई कर्मी को एक मोबाइल एप डाउनलोड कर उसमें अपना पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण के बाद कर्मचारी को एक यूनिक लागिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। अब इस नई प्रणाली के तहत कर्मचारी को सुबह अपने क्षेत्र में पहुंचकर मोबाइल एप के माध्यम से अपनी तस्वीर लेकर उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसी तरह शाम की उपस्थिति भी इसी प्रक्रिया से होगी। अगर कोई कर्मचारी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता है तो उसकी हाजिरी नहीं मानी जाएगी।