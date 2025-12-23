Language
    कोहरे में सड़क हादसा: रात में घर लौटते समय पेड़ से टकराई मोबाइल दुकानदार की बाइक, सुबह खेत किनारे मिला शव

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, संभल। कोहरे के कारण सोमवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें मोबाइल शाप चलाने वाले युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

    रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर निवासी नेकपाल (25) कस्बा धनारी में मोबाइल शाप चलाते थे और रोज की तरह सोमवार रात भी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। स्वजन के अनुसार नेकपाल रात करीब नौ बजे धनारी से घर के लिए निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचे, जिस पर स्वजन होते परेशान रहे, पूरी रात खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा।

    मंगलवार सुबह धनारी से भिरावटी जाने वाले मार्ग पर गांव गढ़ा के पास सड़क किनारे पेड़ के पास नेकपाल मृत अवस्था में पड़े मिले। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

    उप निरीक्षक सुनील कुमार भाटी ने बताया कि घना कोहरा होने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिससे युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    रात में अंधेरा और कोहरा अधिक होने के कारण हादसे की जानकारी किसी को नहीं हो सकी। सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों की नजर पड़ने पर मामले का पता चला, जिसके बाद स्वजन को सूचना दी गई।