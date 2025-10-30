संभल में 427 जोड़ों का होगा सामूहिक विवाह, चयन के लिए सत्यापन का काम जारी
संभल जिले में 427 जोड़ों का सामूहिक विवाह होने जा रहा है। प्रशासन तैयारियों में लगा है और जोड़ों के चयन के लिए सत्यापन का काम चल रहा है। अधिकारी विवाह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तत्पर हैं। यह आयोजन गरीब परिवारों के लिए मददगार साबित होगा।
संवाद सहयोगी, बहजोई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद में इसी महीने भव्य आयोजन की तैयारी समाज कल्याण विभाग के द्वारा तेजी से की जा रही है। शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार इस योजना के तहत पात्र जोड़ों के चयन और सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है ताकि सभी योग्य जोड़ों को योजना का लाभ मिल सके।
इस बार जनपद के लिए कुल 427 जोड़ों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशासन ने ब्लाक स्तर पर खंड विकास अधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है जो आवेदनों का सत्यापन कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर पंचायत सचिव केवल उन्हीं जोड़ों को लाभ मिले जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। संभावना है कि विवाह समारोह जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा और प्रशासन ने इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं ताकि नवंबर में समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके।
पात्र जोड़े समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने संबंधित पंचायत सचिव या नगर निकाय अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि सत्यापन समय पर पूरा हो सके और योजना का लाभ समय रहते मिल सके। योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति पात्र जोड़े को कुल एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए तैयारी चल रही है, जल्द ही निविदा खोली जानी है और उसके बाद कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत जनपद को 427 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य दिया गया है। इसके सापेक्ष आवेदन आ चुके हैं और सत्यापन का कार्य चल रहा है।- तिनेज कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, संभल।
