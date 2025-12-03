संभल में सामूहिक विवाह की अटैची में नहीं मिली पायल-बिछिया और फल की टोकरी, बिना सामान लिए लौटे 14 लाभार्थी

जागरण संवाददाता, संभल। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पवांसा ब्लाक में अटैची वितरण के दौरान नवविवाहिताओं को मिलने वाली चांदी की पायल-बिछिया और फल की टोकरी न मिलने पर लाभार्थियों ने हंगामा कर दिया। कई घंटे इंतजार के बाद भी सामान न मिलने पर 14 लाभार्थी खाली हाथ घर लौट गए। सजिला समाज कल्याण अधिकारी तिनेज कुमार सिंह पहले 600 जोड़ों के हिसाब से वर्क आर्डर दिया गया था। मौके पर जोड़ों की संख्या अधिक हो गई। सभी का विवाह तो करा दिया गया पर 98 जोड़ों को सामान नहीं मिल पाया है।

जल्द की वर्क आर्डर देकर सामान उनके घर पहुंचवा दिया जाएगा। बहजोई में रविवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिलेभर के जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मंगलवार को पवांसा के बीडीओ कार्यालय में नवविवाहित जोड़ों को सुविधा अनुसार अटैची वितरित की गई।

सामान ना मिलने पर लाभार्थी भड़के वितरण के दौरान अटैची में चांदी की पायल-बिछिया और फल की टोकरी न मिलने पर लाभार्थी भड़क उठे। गांव मुजफ्फरपुर निवासी प्रवेश देवी ने बताया कि उनकी बेटी का विवाह सामूहिक विवाह योजना में हुआ था और मंगलवार को ब्लाक पहुंचकर अटैची ली, मगर उसमें चांदी की पायल-बिछिया और फल की टोकरी नहीं थी। शिकायत करने पर कर्मचारियों ने कहा कि यह सामान जिले से बाद में आएगा। इसी तरह गांव चाचू नागल निवासी शांति देवी ने बताया कि उनकी बेटी काजल की अटैची में भी पायल-बिछिया नहीं थी।

कर्मचारियों ने आश्वासन दिया था कि ब्लाक से दी जाएगी, लेकिन मंगलवार को दी गई अटैची में भी यह सामान नहीं निकला। गांव शेरपुर निवासी कृपाल सिंह ने बताया कि उनकी बेटी निशा को भी अधूरी अटैची ही दी गई। रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने के बाद जब सामान चेक किया गया तो आवश्यक सामग्री नहीं मिली।