    Sambhal: फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना युवक को पड़ा भारी, ट्रेडिंग के नाम पर हुई 24 लाख की ठगी

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    संभल में एक युवक को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करना महंगा पड़ा। एक महिला ने उसे ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए प्रेरित किया और उससे 24 लाख रुपये की ठगी कर ली। युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, जागरण संभल। साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें फेसबुक पर हुई एक साधारण फ्रेंड रिक्वेस्ट युवक के लिए भारी मुसीबत बन गई। युवक से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 24 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगी के बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है।

    नगर के छोटे लाल कॉलोनी निवासी सुरजीत सिंह ने साइबर क्राइम थाना संभल में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 27 अप्रैल 2025 को काव्या रेड्डी नाम की महिला ने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। कुछ दिनों की चैटिंग के बाद उसने अपना व्हाट्सऐप नंबर देकर बातचीत शुरू कर दी।

    महिला ने ऑनलाइन यूएसडीटी ट्रेडिंग से काफी मुनाफा होने की बात कही और उसे एक सम्यकता रत्न नामक व्यक्ति से जोड़ दिया। इस व्यक्ति ने भी अपना व्हाट्सऐप नंबर देकर बातचीत शुरू की और पीड़ित को एक लिंक भेजकर ट्रेडिंग शुरू कराने के लिए प्रेरित किया।

    शुरुआती 10,000 हजार रुपये से ट्रेडिंग शुरू कराने के बाद आरोपियों ने 30 प्रतिशत कमीशन का लालच देते हुए विभिन्न अकाउंट नंवर्स एवं यूपीआई आईडी पर बड़े-बड़े ट्रांजेक्शन कराए। इस तरह 15 मई 2025 से नौ जून 2025 के बीच पीड़ित से विभिन्न खातों में कुल 24 लाख रुपये आनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर जमा कराए गए।

    बाद में युवक को शक हुआ और जब उसने अपने पैसे निकालने की कोशिश की तो सभी लिंक और नंबर बंद मिले। पीड़ित ने बताया कि आरोपित ने खुद को बिटकॉइन प्लेटफार्म का एजेंट बताते हुए रजिस्ट्रेशन और कमीशन के नाम पर उससे लगातार पैसे की मांग की।

    ठगी का पता चलने पर उसने ने पूरा प्रकरण पुलिस को बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल द्वारा आरोपित के मोबाइल नंबर, बैंक खातों और लिंक की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों का सुराग लगा लिया जाएगा।

