संभल में महिला से मिलने पहुंचे प्रेमी को बांधकर रातभर पीटा, वीडियो वायरल
एक युवक अपनी महिला मित्र से मिलने शुक्रवार रात उसके गांव पहुंचा तो महिला के परिजनों ने उसे पकड़ लिया। भागने से पहले ही दबोचकर रस्सी से बांध दिया और ला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। महिला मित्र से मिलने पहुंचे प्रेमी को स्वजन ने रात भर बंधक बनाकर लाठी-डंडों से पीटकर बेदम कर दिया। घटना का वीडियो प्रसारित हो गया है। शुक्रवार रात गांव में ही रहने वाली महिला मित्र से मिलने प्रेमी पहुंच गया। आहट होने पर स्वजन जागे और युवक को भागने से पहले ही दबोच लिया। रस्सी से बांधा। इसके बाद युवक को जमीन पर गिराकर लाठी-डंडे और लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा।
एचौड़ा कंबोह पुलिस को शनिवार दोपहर घटना का पता चला। आनन-फानन दौड़ी पुलिस ने युवक को छुड़ाकर उपचार के लिए असमोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं, मारपीट का एक वीडियो भी किसी ने बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।
वीडियो में तीन लोग बारी-बारी से युवक को लातें मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर, महिला के स्वजन की शिकायत पर युवक के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना प्रभारी मोहित काजला ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।