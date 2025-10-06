कल्कि महोत्सव में 26 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत, शिक्षा सम्मेलन खत्म होने के बाद उठा सीने में दर्द

संभल कल्कि महोत्सव में ड्यूटी के दौरान शिक्षा विभाग के कर्मचारी सत्येंद्र पाठक की हृदय आघात से मृत्यु हो गई। 26 वर्षीय पाठक को सीने में दर्द के बाद अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। इस घटना से महोत्सव में शोक का माहौल है।

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। संभल कल्कि महोत्सव का सोमवार को आगाज हुआ कि दोपहर में माहौल अचानक मातम में बदल गया। जहां ड्यूटी पर तैनात शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई।

शिक्षा सम्मेलन संपन्न होने के बाद अचानक सीने में दर्द से गिरे कर्मी की मृत्यु बनियाठेर थाना क्षेत्र के गांव गुमथल के सत्येंद्र पाठक (26) पुत्र नवल किशोर पाठक बहजोई स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी केनरा में पुस्तकालय में तैनात थे, जिनकी ड्यूटी सोमवार को संभल कल्कि महोत्सव में लगी हुई थी। इस दौरान करीब 2:30 बजे अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वह गिर पड़े।