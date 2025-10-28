संभल में बंद पड़े अल्ट्रासाउंड सेंटर पर चलती मिली मशीनें, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर लगाई सील
संभल में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में वीनस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की गई, जो बिना अनुमति के चल रहा था। जांच में मशीनें चालू मिलीं और रजिस्ट्रेशन भी खत्म पाया गया। सेंटर को सील कर संचालक को हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों ने रिकॉर्ड जब्त कर आगे की जांच के निर्देश दिए और लिफाफों में रुपये भी बरामद हुए।
जागरण संवाददाता, संभल। अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार के नेतृत्व में टीम ने रोडवेज स्टैंड के सामने स्थित वीनस अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की। सूचना मिली थी कि यह सेंटर बिना अनुमति के संचालित हो रहा है और यहां अल्ट्रासाउंड जांचें की जा रही हैं। सूचना की पुष्टि के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने स्वास्थ्य विभाग को बुलाकर संयुक्त टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की।
जांच के दौरान सेंटर पर एक व्यक्ति और तीन महिलाएं मौजूद मिलीं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि सेंटर पिछले छह महीनों से बंद है, लेकिन टीम को मौके पर अल्ट्रासाउंड मशीनें चालू अवस्था में मिलीं। यह देख अधिकारियों को शक हुआ और विस्तृत जांच की गई। जांच में पाया गया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर का रजिस्ट्रेशन फरवरी 2025 में समाप्त हो चुका है, जबकि कोई वैध दस्तावेज या मान्यता संबंधी अभिलेख संचालक द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सेंटर पर नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए गए हैं।
बिना पंजीकरण और मान्यता के अल्ट्रासाउंड जांच किया जाना कानूनन अपराध है। उन्होंने मौके पर ही वीनस अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों ने वहां से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज जब्त कर आगे की जांच के निर्देश दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने कहा जिले में किसी भी बिना पंजीकरण या अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को बख्शा नहीं जाएगा।
भ्रूण लिंग निर्धारण जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए प्रशासन पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगा। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की उस विशेष मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत सम्भल जनपद में अवैध मेडिकल प्रतिष्ठानों और जांच केंद्रों पर लगातार छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी और कार्रवाइयां होंगी।
नोडल अधिकारी मनोज चौधरी ने बताया कि यह अल्ट्रासाउंड सेंटर काफी दिनों ने बंद है। वहां से कुछ लिफाफे मिले नाम लिखे हुए है। जानकारी मिली इनमें आशा और चिकित्सक भी शामिल है। जांच की जाएगी। अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया है। और संचालक को हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया गया। उधर, सीटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर में कुछ लिफाफे मिले। जिनमें रुपए रखे हैं। इन लिफाफों पर नाम अंकित है। इन पर डाक्टर और आशाओं के नाम है। लिफाफों में 19550 रूपये रखे मिले हैं।
