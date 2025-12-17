कार्तिक मेला की 160 बीघा भूमि से हटवाया गया अवैध कब्जा, तहसील प्रशासन की कार्रवाई से कब्जाधारकों में खलबली

संवाद सूत्र, रजपुरा। गांव सिसौना डांडा स्थित गंगा घाट पर कार्तिक मेला की भूमि पर ग्रामीणों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने सख्ती से हटवा दिया। तहसील प्रशासन की कार्रवाई से कब्जाधारकों में खलबली मच गई। गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव सिसौना डांडा गंगा घाट पर लगने वाले जिला पंचायत के कार्तिक मेला परिसर की भूमि पर गांव के कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रवि की फसल की बुआई कर ली थी। मामले की शिकायत ग्रामीण हरवीर और नवीन ने जिलाधिकारी से की थी।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को नायब तहसीलदार अनुज कुमार के नेतृत्व में राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया। जांच में सामने आया कि मेला परिसर की लगभग 160 बीघा से अधिक भूमि पर अवैध रूप से खेत तैयार कर बुआई की गई थी।