जागरण संवाददाता, संभल। असमोली थाना क्षेत्र के गांव ओबरी में सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने दो निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। उनके संचालकों से स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण संबंधी कागज दिखाने के लिए कहा गया तो वह कुछ नहीं दिखा सके। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों के अनाधिकृत रूप से संचालित होने पर उन्हें सील करा दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की क्वैक्स टीम को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।

बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट टीम के साथ असमोली थाना क्षेत्र के गांव ओबरी चौराहा पर स्थित अरशद क्लीनिक में पहुंचे। वहां निरीक्षण के समय क्लीनिक का उपयोग अस्पताल में किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि वहां क्लीनिक में गांव निवासी अशरफ मौजूद थे और वहां दो आक्सीजन सिलिंडर, सात बेड, एक प्रसव कक्ष व एक मेडिकल स्टोर संचालित पाया गया। कुछ लोग अपना इलाज कराने के लिए बैठे थे। ऐसे में अस्पताल के पंजीकरण संबंधी दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वह कुछ नहीं दिखा सके।

अशरफ टायलेट का बहाना बनाकर मौके से भाग गया। काफी देर तक इंतजार के बाद जब कोई नहीं आया तो अवैध मानते हुए सील कर दिया गया। इसके बाद टीम टांडा कोठी चौराहे पर स्थित मदार हेल्थ केयर पर पहुंची तो उसके मेन गेट का ताला बाहर से बंद था। जबकि पास में ही कुछ मरीज चारपाई पर बैठे थे।

जानकारी करने पर बताया कि उन्हें पीछे के दरवाजे से निकाला गया है। इस पर वह पीछे के दरवाजे से क्लीनिक के अंदर पहुंचे तो वहां मौके पर कुछ लोग मिले। जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम रईस निवासी न्यावली, मोहम्मद शहजान निवासी पिपलौती थाना हसनपुर जिला अमरोहा, मनीष निवासी हसनपुर जिला अमरोहा, शिवम कुमार निवासी दतावली थाना हयातनगर, कामिल व अल हसन निवासी खईया पतई थाना डिडौली जिला अमरोहा मौजूद मिले।