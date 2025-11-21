संभल में दरगाह परिसर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, दोबारा करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी



संवाद सहयोगी, चंदौसी। नगर पालिका ने गांधी पार्क के पीछे स्थित दरगाह परिसर में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। नगर पालिका के ईओ ने टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बुलडोज़र से निर्माण को तोड़ दिया गया। गेट भी हटाया गया। उसके बाद उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि आगे से किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर के गांधी पार्क के पीछे स्थित सैय्यद मियां की दरगाह के एक तरफ गेट लगाया जा रहा था। गेट शुक्रवार को गेट लगने के बाद दीवार का निर्माण चल रहा था, इसी बीच किसी ने नगर पालिका में अवैध निर्माण की सूचना दी। जानकारी मिलने के बाद ईओ धर्मराज राम टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और वहां पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया।

दरगाह के मौलाना शब्बीर मियां ने आकर जगह को दरगाह की होना बताते हुए काम बंद कराने का विरोध किया, लेकिन ईओ ने तुरंत ही बुलडोजर मंगाया और गेट व अन्य निर्माण को ध्वस्त करा दिया। मौलाना ने बताया कि कुछ माह पूर्व जब क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था, तब एसडीएम विनय मिश्रा ने निशान लगाए थे। उन्हीं निशानों के आधार पर निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन नगर पालिका ने मौजूदा निर्माण को स्पष्ट रूप से अवैध बताते हुए कार्रवाई की है।