संभल में अवैध रूप से संचालित दो क्लीनिक स्वास्थ्य विभाग ने किए सील, दोनों संचालकों के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, चंदौसी। नगर से सटी ग्राम पंचायत देवरा खेड़ा के मुहल्ला अशोक नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित दो क्लीनिकों को बंद करा दिया। दोनों क्लीनिक बिना किसी वैध पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के संचालित पाए गए। जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। दोनों मामलों में संबंधित संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीएमओ डॉ. विश्वास अग्रवाल ने बताया कि अशोक नगर स्थित सीताराम जच्चा-बच्चा क्लीनिक को लेकर काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्लीनिक का निरीक्षण किया और संचालक से पंजीकरण सहित अन्य जरूरी कागजात मांगे, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

इसके बाद क्लीनिक को सील कर दिया गया। इसी दौरान पास में संचालित एक अन्य बंगाली क्लीनिक की भी जांच की गई। जांच में यह क्लीनिक भी बिना किसी प्रमाण पत्र और अनुमति के चलते पाया गया। जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने उसे भी बंद करा दिया।