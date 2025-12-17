Language
    संभल में अवैध रूप से संचालित दो क्लीनिक स्वास्थ्य विभाग ने किए सील, दोनों संचालकों के खिलाफ केस दर्ज

    By Mahendra P Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चल रहे दो क्लीनिकों को सील कर दिया है। इन दोनों क्लीनिकों के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। नगर से सटी ग्राम पंचायत देवरा खेड़ा के मुहल्ला अशोक नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित दो क्लीनिकों को बंद करा दिया। दोनों क्लीनिक बिना किसी वैध पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के संचालित पाए गए। जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। दोनों मामलों में संबंधित संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

    एसीएमओ डॉ. विश्वास अग्रवाल ने बताया कि अशोक नगर स्थित सीताराम जच्चा-बच्चा क्लीनिक को लेकर काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्लीनिक का निरीक्षण किया और संचालक से पंजीकरण सहित अन्य जरूरी कागजात मांगे, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

    इसके बाद क्लीनिक को सील कर दिया गया। इसी दौरान पास में संचालित एक अन्य बंगाली क्लीनिक की भी जांच की गई। जांच में यह क्लीनिक भी बिना किसी प्रमाण पत्र और अनुमति के चलते पाया गया। जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने उसे भी बंद करा दिया।

    एसीएमओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिना पंजीकरण और अनुमति के स्वास्थ्य सेवाएं देने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से क्लिनिक या चिकित्सा केंद्र संचालित करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।