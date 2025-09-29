यूपी इंटरनेशनल शो में हस्तशिल्प कारोबारियों को हो रहा जबरदस्त फायदा, विदेशियों को भाए ये उत्पाद

नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल शो में संभल के हस्तशिल्प उत्पादों को विदेशी व्यापारियों ने खूब पसंद किया। हड्डी सींग से बने उत्पादों में उनकी विशेष रुचि रही। निर्यातकों को शो के अंतिम दिन और बाद में भी अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इस शो से हस्तशिल्प कारोबारियों को लाभ मिलने की संभावना है और जीआई टैग मिलने से निर्यातकों को और भी फायदा होगा।

जागरण संवाददाता, संभल। नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट में पांच दिन चले यूपी इंटरनेशनल शो में विदेशी व्यापारियों ने भारतीय हस्तशिल्प की जमकर सराहना ही नहीं की, बल्कि व्यापार भी किया। एक्सपो मार्ट में सरायतरीन में तैयार हस्तशिल्प को विदेशियों ने आखिरी दिन खूब पसंद किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निर्यातकों को अब आने वाले दिनों में आर्डर मिलने की उम्मीद हैं। निर्यातक भी उम्मीदों से उत्साहित हैं और अपने उत्पाद की खास बातों को विदेशी खरीदारों को विस्तार से बताया। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल शो का आयोजन किया गया था। जो कि 25 से 29 सितंबर तक चला। शो में शामिल होने के लिए संभल से हैंडीक्राफ्ट निर्यातक कमल कौशल, हाजी शहादत, आसिफ, मुहम्मद आरिफ, मुहम्मद ज़ुबैर, शाने आलम, आकिब आदि ने स्टाल लगाए थे।

इनमें घरेलू जरूरतों के सामान जैसे ज्वैलरी, बियर मग, ट्रे, टी कोस्टर, कटलरी, फोटो फ्रेम, मिरर फ्रेम, टेबिल, बाथरूम एसेसरीज समेत कई उत्पाद प्रदर्शित किए हैं, जिसमें विदेशी बायर्स ने स्टालों पर आकर उत्पादों को भी देखा और उन्हें पसंद किया।

शो में पहुंचे वायर्स ने निर्यातकों ने नए डिजाइन में आए उत्पादों को स्टाल पर देखा और उनके रेट भी निर्यातकों से लिए। अब उम्मीद है कि उत्पादों का तुलनात्मक रेट लेने के बाद विदेशी बायर्स खरीदारी के बारे में निर्णय लेंगे।

निर्यातकों ने बताया कि आमतौर पर शो के अंतिम दिन तक आर्डर मिलते हैं। कई बार तो मेले में सिर्फ पूछताछ होती है और आर्डर बाद में मिलते हैं। इसलिए फिलहाल उम्मीदों का शो है। वहीं विदेशी खरीदारों के आने से कारोबारी उत्साहित हैं।