यूपी इंटरनेशनल शो में हस्तशिल्प कारोबारियों को हो रहा जबरदस्त फायदा, विदेशियों को भाए ये उत्पाद
नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल शो में संभल के हस्तशिल्प उत्पादों को विदेशी व्यापारियों ने खूब पसंद किया। हड्डी सींग से बने उत्पादों में उनकी विशेष रुचि रही। निर्यातकों को शो के अंतिम दिन और बाद में भी अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इस शो से हस्तशिल्प कारोबारियों को लाभ मिलने की संभावना है और जीआई टैग मिलने से निर्यातकों को और भी फायदा होगा।
जागरण संवाददाता, संभल। नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट में पांच दिन चले यूपी इंटरनेशनल शो में विदेशी व्यापारियों ने भारतीय हस्तशिल्प की जमकर सराहना ही नहीं की, बल्कि व्यापार भी किया। एक्सपो मार्ट में सरायतरीन में तैयार हस्तशिल्प को विदेशियों ने आखिरी दिन खूब पसंद किया है।
निर्यातकों को अब आने वाले दिनों में आर्डर मिलने की उम्मीद हैं। निर्यातक भी उम्मीदों से उत्साहित हैं और अपने उत्पाद की खास बातों को विदेशी खरीदारों को विस्तार से बताया।
ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल शो का आयोजन किया गया था। जो कि 25 से 29 सितंबर तक चला। शो में शामिल होने के लिए संभल से हैंडीक्राफ्ट निर्यातक कमल कौशल, हाजी शहादत, आसिफ, मुहम्मद आरिफ, मुहम्मद ज़ुबैर, शाने आलम, आकिब आदि ने स्टाल लगाए थे।
इनमें घरेलू जरूरतों के सामान जैसे ज्वैलरी, बियर मग, ट्रे, टी कोस्टर, कटलरी, फोटो फ्रेम, मिरर फ्रेम, टेबिल, बाथरूम एसेसरीज समेत कई उत्पाद प्रदर्शित किए हैं, जिसमें विदेशी बायर्स ने स्टालों पर आकर उत्पादों को भी देखा और उन्हें पसंद किया।
शो में पहुंचे वायर्स ने निर्यातकों ने नए डिजाइन में आए उत्पादों को स्टाल पर देखा और उनके रेट भी निर्यातकों से लिए। अब उम्मीद है कि उत्पादों का तुलनात्मक रेट लेने के बाद विदेशी बायर्स खरीदारी के बारे में निर्णय लेंगे।
निर्यातकों ने बताया कि आमतौर पर शो के अंतिम दिन तक आर्डर मिलते हैं। कई बार तो मेले में सिर्फ पूछताछ होती है और आर्डर बाद में मिलते हैं। इसलिए फिलहाल उम्मीदों का शो है। वहीं विदेशी खरीदारों के आने से कारोबारी उत्साहित हैं।
यूपी इंटरनेशनल शो से हस्तशिल्प निर्यातकों को प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी उम्मीदें हैं। हम घरेलू जरूरतों के आइटम तैयार कर लाए हैं। विदेशी बायर्स से अच्छे आर्डर मिलने की उम्मीद है। विदेशी आर्डर मिले तो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी।
मुहम्मद ज़ुबैर, निर्यातक
यूपी इंटरनेशनल शो में संभल के हस्तशिल्प उत्पादों को काफी पसंद किया गया और बिक्री भी हुई। विदेशी खरीदारों को उत्पाद पसंद आए हैं, नोएडा के मार्ट में चल रहे शो के अंतिम दिन या बाद में अच्छे आर्डर मिलेगे।
मुहम्मद शहादत, निर्यातक
यूपी इंटरनेशनल शो में आना सफल हुआ है। विदेशी खरीदारों ने संभल के हस्तशिल्प उत्पाद को पसंद किया हैं। जो उत्पाद स्टाल पर सजे थे कुछ बायर्स उनकी खरीदारी भी करके ले गए हैं। इससे सभी हस्तशिल्प के करोबारियों को लाभ मिलेगा।
मुहम्मद आरिफ, निर्यातक
नोएडा में शो का आयोजन संभल के निर्यातकों के लिए सफल रहा है। निर्यातकों को आर्डर भी मिले हैं। आगे भी आर्डर बढ़ने की उम्मीद है। विदेशी मेहमानों ने हड्डी-सींग के उत्पाद पसंद किए हैं और उनकी खरीदारी भी की है। इससे कारोबार बढ़ेगा और जीआई टैग मिलने से निर्यातकों को ज्यादा लाभ हुआ है।
ताहिर सलामी, अध्यक्ष, संभल हार्न बोर्न हैंडीक्राफ्ट संभल
