संभल की बच्चियों की मासूमियत के कायल हुए फॉलोवर्स, 29 घंटे में 1.32 करोड़ ने देखी 'छत से तार' हटवाने वाली VIDEO

सौरव प्रजापति, संभल। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो के जरिये बिजली लाइन हटवाने की मांग करने वाली मासूम बहनें विदुषी राणा और महिमा राणा को देखकर हर कोई उनका कायल होता गया। यह बात हम नहीं बल्कि इंटरनेट मीडिया पर संचालित इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंटों के आंकड़े बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खबर लिखे जाने तक बच्चियों की वीडियो लगभग 39 घंटे चल चुकी थी। इस अंतराल में न सिर्फ एक करोड़ 32 लाख लोगों ने वीडियो को देखा बल्कि पांच लाख 13 हजार लोगों ने लाइक कर पसंद भी किया। इतना ही नहीं शेयर करने वाले फालोवर्सों की संख्या भी 6500 से अधिक रही और सात हजार लोगों ने कमेंट करते हुए सीएम योगी के साथ-साथ डीएम संभल को टैग भी किया है।

दरअसल, दोनों बच्चियां एक्टिव हैं और चंदौसी सरस्वती शिशु मंदिर में बढ़ती हैं। वहां से संस्कारों के भी पंख लगे हैं। जो, बच्चियों की आवाज के साथ गुहार लगाने के अंदाज से भी अहसास हो रहा है।उनकी मां पुष्पा देवी ने बताया कि बड़ी बेटी विदुषी अपने चाचा के साथ इंटरनेट मीडिया भी नजर रखती है।

इसलिए इन बच्चियों के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न इस समस्या को लेकर वीडियो बनाया जाएं। क्योंकि संभल के डीएम-एसपी बेटियों से ही थाने-चौकियों के फीता कटवाकर शुभारंभ करवा रहे हैं। फिर बेटियों के चाचा लवकुश राणा ने इनकी वीडियो बनाकर सोमवार की दोेपहर करीब तीन बजे अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर प्रसारित कर दी। मंगलवार की रात आठ बजे तक इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रसारित हुई बच्चियों की वीडियो को 74 लाख लोगों ने देखा और चार लाख 26 हजार लोगों ने लाइक किया।

53 हजार से अधिक लोगों ने इनकी वीडियो को शेयर किया है। पांच हजार 400 लोगों ने कमेंट किए। उधर, फेसबुक पर दो हजार लोगों ने लाइक करते हुए 37 हजार लोगों ने वीडियो देखी है। 29 कमेंट हैं और 244 शेयर की गई है। उधर, चंदौसी फैमिली नामक से फेसबुक पर खुले अकाउंट पर 21 लाख लोगों ने देखा और 85 हजार ने लाइक करते हुए 1200 लोगों ने कमेंट की।

यहां पर 10300 लोगों ने वीडियो को शेयर भी किया है। चाचा लवकुश राणा ने बताया कि उनकी भतीजियों की वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और फालोवर्सों ने सीएम योगी के साथ-साथ डीएम संभल को टैग किया है। संभल पुलिस ने भी पोस्ट पर मामले की जांच कराने की बात लिखी है।





एक बार डीएम ऑफिस में पहले भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं लोग लवकुश राणा ने बताया कि इस मामले में एक बार पहले भी प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी दफ्तर में दिया था। उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन, वर्तमान जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पैंसिया के कार्यशैली से बच्चियों के साथ मुहल्लेवासियों में भी आस थी कि इस समस्या के समाधान को यही करवा करते हैं। सो, वो अब हो भी गया है।