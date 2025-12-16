Please DM Uncle... हाथ जोड़कर बोली बच्चियां, 24 घंटे में 15 साल पुरानी समस्या का हो गया समाधान
संभल के गणेश कॉलोनी में दो छोटी बच्चियों ने 29 सेकंड का वीडियो बनाकर 15 साल पुरानी समस्या का समाधान कराया। बच्चियों ने डीएम अंकल से बिजली के तार हटवान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। चंदौसी की गणेश कालोनी में रहने वालीं दो मासूम बहनों के प्रयास से 15 साल पुरानी समस्या का समाधान मात्र 24 घंटे में हो गया है। बच्चियों ने अपना 29 सेकेंड का एक वीडियो बनाया। जिसमें उन्होंने कहा कि ''डीएम अंकल संभल, हमारे यह तार हटवा दीजिएगा। इनकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसी की वजह से हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। जबकि यह लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। गुलडहरा रोड, सरकारी टयूब के पास गणेश कालोनी में हमारा घर है।
फिर हाथ जोड़कर कहती हैं कि प्लीज, डीएम डा. राजेंद्र पैंसिया जी हमारे ये तार हटवाने की कृपा करें''। जैसे ही वीडियो जिलाधिकारी के सामने पहुंचा तो उन्होंने तत्काल बिजली विभाग को निर्देश देकर संबंधित लाइन को हटवा दिया। समाधान होने पर बच्च्चियों ने डीएम अंकल को थैक्यू भी बोला है। बच्चियों के इस कदम का चहुंओर प्रशंसा हो रही है।
दरअसल, कालोनी में 15 साल से घरों के ऊपर 11 हजार वोल्टेज की लाइन गुजर रही है। यह लाइन मकानों की ऊंचाई बढ़ाने में बाधा बनी हुई थी। लाइन के नीचे रामबाबू राणा, हरि सिंह, ब्रजकिशोर, जगपाल सिंह सहित लगभग दस घर बने हुए हैं। हालांकि पहले लाइन ही थी, उसके बाद नीचे मकान बने। इसलिए बिजली विभाग भी यही कहकर टरका देता था कि पहले लाइन थी, बाद में मकान बने हैं।
नियमों का अड़ंगा लगाकर इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। इस क्रम में सोमवार की दोपहर को कालोनी के रामबाबू राणा की दस वर्षीय कक्षा पांच की छात्रा विदुशी राणा और यूकेजी की छात्रा दूसरी बेटी महिमा राणा ने मिलकर 29 सेकेंड का एक वीडियो बनाकर अपने चाचा लवकुश राणा के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट प्रसारित कर दिया।
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो तेजी के साथ फैल गया। इन बच्चियों की मासूमियत, 15 साल की समस्या और इंटरनेट मीडिया के जरिये यह गुहार जब डीएम के पास पहुंची तो उन्होंने बिजली विभाग से बात कर लाइन को हटवाने के निर्देश दिए हैं।
फिर मंगलवार की शाम को पांच बजे बिजली विभाग के जेई रोहित वरण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने लगभग दस घरों के ऊपर से बंद पड़ी इस लाइन को हटवा दिया। बच्चियों की वीडियो से हुए इस समाधान के बाद लोगों ने न सिर्फ प्रशासन का धन्यवाद कहा बल्कि दोनों बच्चों ने स्वयं एक वीडियो बनाकर डीएम अंकल को थैक्यू भी बोला है। खास बात यह है कि इन बच्चियाें का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर काफी प्रसारित हुआ है।
बच्चों के द्वारा वीडियो बनाकर लाइन हटाने की बात सामने आई तो फिर बिजली विभाग से बात कर उस समस्या का समाधान करवा गया है। क्योंकि पहले लाइन ही थी, बाद में मकान बने हैं। मगर, यह लाइन लंबे समय से बंद पड़ी है। इसलिए इसको हटवा दिया गया है। -डा. राजेंद्र पैंसिया, डीएम, संभल।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।